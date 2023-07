Descubre NASA Plus: El nuevo servicio de streaming gratuito de la agencia espacial

La famosa agencia espacial estadounidense, NASA, se aventura en el universo del streaming con el lanzamiento de un innovador servicio. NASA Plus promete acercar el cosmos a nuestros hogares, ofreciendo una amplia gama de contenidos relacionados con el espacio, desde transmisiones en vivo de lanzamientos hasta documentales y series originales. Lo mejor de todo es que será gratuito y sin anuncios. A continuación, exploramos todos los detalles de esta emocionante iniciativa.

Contenido a la carta

Programación variada

Con NASA Plus, los amantes del espacio podrán disfrutar de una variedad de contenidos enriquecedores. Desde la cobertura en vivo de futuros lanzamientos hasta documentales exclusivos, la agencia busca conectar con más personas a través de su presencia digital. Habrá también series originales producidas exclusivamente para este servicio, proporcionando una ventana única a la exploración espacial.

Enfoque educativo

Una de las misiones clave de este nuevo servicio es ofrecer contenido educativo y atractivo para todas las edades. Se espera que incluya materiales de aprendizaje dirigidos a niños y documentales que permitan a los espectadores adentrarse en el mundo del espacio y la ciencia de una manera accesible y comprensible.

Acceso y disponibilidad

Plataformas y lanzamiento

NASA Plus estará disponible en todas las plataformas donde normalmente se ven otros servicios de streaming, como Netflix o Disney Plus. La aplicación estará disponible en dispositivos iOS y Android, así como en reproductores de streaming como Roku, Apple TV y Fire TV. Se espera que el servicio se lance «a finales de este año», aunque no se ha proporcionado una fecha exacta.

Experiencia web mejorada

Junto con el nuevo servicio de streaming, NASA también lanzará un sitio web beta diseñado para hacer que la información de la agencia sea «más accesible, descubrible y segura». Este sitio incluirá detalles de las misiones de la NASA, investigación, datos climáticos y más, ofreciendo una experiencia integrada y cohesiva.

Coste y acceso libre

Uno de los aspectos más atractivos de NASA Plus es que será completamente gratuito y sin anuncios. A diferencia de otros servicios de streaming, no requerirá una suscripción paga, eliminando así cualquier barrera financiera para aquellos interesados en el espacio y la ciencia.

La llegada de NASA Plus representa un paso significativo en la forma en que la agencia espacial se comunica y conecta con el público. No solo pone el espacio «bajo demanda en tus manos», como señaló el administrador de comunicaciones de la NASA, Marc Etkind, sino que también demuestra un esfuerzo por modernizar y adaptarse a las tendencias actuales de consumo de medios. La promesa de contenido educativo y entretenimiento basado en la ciencia podría fomentar una nueva generación de entusiastas del espacio, al tiempo que fortalece el interés y la comprensión pública en esta importante área de estudio.

Más información en https://beta.nasa.gov/