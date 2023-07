Overtracking, una alternativa a Google Analytics nacida en España

Overtracking es una innovadora herramienta de análisis web diseñada para proporcionar una alternativa fácil de usar y respetuosa con la privacidad a las opciones de análisis web más tradicionales, como Google Analytics. Overtracking se enorgullece de ser una opción de análisis «sencilla y potente», ofreciendo un equilibrio entre la facilidad de uso y la capacidad de proporcionar análisis detallados y de alta calidad.

Esta herramienta de análisis fue desarrollada por Mario Armenta, un experto en tecnología con sede en España. Mario ha diseñado Overtracking con un enfoque en proporcionar una interfaz limpia y simple que no abruma a los usuarios con una sobrecarga de información, haciendo que la plataforma sea accesible para aquellos que pueden ser nuevos en el uso de herramientas de análisis web.

Hospedada en la Unión Europea, Overtracking se destaca por su compromiso con la privacidad del usuario y la propiedad de los datos. A diferencia de algunas otras herramientas de análisis, Overtracking garantiza que los datos de los usuarios nunca se venden y que los usuarios mantienen el control total de sus datos en todo momento.

Características principales

Entre los puntos que destaca tenemos:

Análisis Simplificado

Overtracking se ha diseñado para ser una solución de análisis web sencilla y fácil de entender. A través de su interfaz limpia y minimalista, los usuarios pueden obtener una visión clara y concisa de su tráfico web, sin tener que lidiar con la complejidad y la confusión que a veces pueden presentar otras herramientas de análisis.

Comportamiento del Visitante

Uno de los aspectos más valiosos de Overtracking es su capacidad para proporcionar un conocimiento detallado del comportamiento de los visitantes. Esta herramienta permite a los usuarios ver el camino que cada visitante toma a través de su sitio web y comprender qué acciones están realizando. Todo esto se logra sin invadir la privacidad del visitante, asegurando un equilibrio entre el análisis útil y el respeto por la privacidad.

Datos en Tiempo Real

Overtracking permite a los usuarios ver datos en tiempo real sobre su tráfico web. Esto incluye información sobre cuántos usuarios están actualmente en línea, qué dispositivos están utilizando y qué páginas son las más visitadas. Este acceso en tiempo real puede ser invaluable para entender y responder a las tendencias a medida que ocurren.

Mapas de Calor

La herramienta de mapas de calor de Overtracking es una característica fácil de usar que permite a los usuarios entender qué partes de su sitio web se utilizan más. Al mostrar gráficamente donde los visitantes hacen clic y pasan el tiempo, los mapas de calor pueden ayudar a los propietarios de sitios web a optimizar el diseño y la funcionalidad de sus páginas.

Grabación de Sesiones

Overtracking también ofrece una función de grabación de sesiones. Esto permite a los usuarios grabar y reproducir el recorrido de un visitante a través de su sitio web, viendo qué hacen clic, a dónde van y qué les gusta o no entienden. Esto puede ser una forma poderosa de identificar áreas de mejora y entender mejor las experiencias de los visitantes.

Privacidad y Propiedad de los Datos

Overtracking se toma muy en serio la privacidad y la propiedad de los datos. La compañía garantiza que nunca venderá los datos de los usuarios y que los usuarios tienen el control total de sus datos en todo momento. Los usuarios pueden eliminar sus datos cuando lo deseen, proporcionando un nivel de control y privacidad que no siempre está disponible con otras herramientas de análisis.

Modos de seguimiento

Cuenta con dos tipos de modo de seguimiento:

Modo de Seguimiento Ligthweight

El modo de seguimiento “ligthweight” de Overtracking es para aquellos usuarios que dan gran importancia a la privacidad y buscan una solución de seguimiento simple y eficiente. Este modo ofrece las siguientes características y beneficios:

Rastreo extremadamente ligero: El script de seguimiento tiene un tamaño inferior a 3 kB, lo que minimiza su impacto en el rendimiento de tu sitio web.

Muy rápido: Debido a su diseño ligero, este modo de seguimiento se ejecuta rápidamente, sin causar retrasos perceptibles en la carga de tu sitio web.

Cumplimiento de normativas: Cumple con las normativas de privacidad de la UE (GDPR), de California (CCPA) y del Reino Unido (PECR), lo que significa que respeta las preferencias de privacidad de los visitantes.

Sin necesidad de consentimiento para el rastreo: Como este modo no almacena ninguna información personal identificable, no es necesario obtener el consentimiento del visitante para el rastreo.

Sin uso de cookies ni almacenamiento local: Al no depender de cookies ni de almacenamiento local, este modo respeta aún más la privacidad del visitante.

No obstante, este modo tiene algunas limitaciones. No puedes asociar un visitante con visitas anteriores, lo que significa que no puedes realizar un seguimiento de las actividades de un visitante a lo largo del tiempo. Además, las funcionalidades de mapas de calor y de grabación de sesiones no están disponibles en este modo.

Modo de Seguimiento Avanzado

El modo de seguimiento avanzado de Overtracking es para aquellos usuarios que desean obtener análisis más detallados y descubrir más sobre el comportamiento de sus visitantes. Este modo ofrece las siguientes características:

Historial de visitantes: Permite realizar un seguimiento de las actividades de un visitante a lo largo del tiempo, lo que puede proporcionar información valiosa sobre las preferencias y comportamientos de los visitantes.

Listo para mapas de calor y grabaciones de sesiones: Este modo habilita las funcionalidades de mapas de calor y grabación de sesiones, permitiéndote obtener una imagen más detallada del comportamiento de los visitantes en tu sitio web.

Más estadísticas de seguimiento disponibles: Este modo proporciona más datos analíticos que el modo ligero.

Asociación de parámetros personalizados con visitantes: Permite añadir datos personalizados al seguimiento de los visitantes para obtener una imagen más completa de sus actividades.

Sin embargo, este modo tiene algunas desventajas. Requiere obtener el consentimiento del visitante para el seguimiento, lo que podría ser un obstáculo para algunos visitantes. Además, este modo requiere que se envíen más datos, lo que podría tener un impacto en el rendimiento de tu sitio web, dependiendo de los módulos que estén activados.

Proceso de configuración e instalación

Overtracking se ha diseñado para proporcionar un proceso de configuración e instalación sencillo e intuitivo. Aquí se describe cómo puedes agregar tu sitio web y cómo instalar el código de seguimiento.

Cómo agregar tu sitio web

Antes que nada, asegúrate de que tienes una cuenta, que has iniciado sesión y que tu plan está activo.

Navega hasta la página de sitios web.

Haz clic en el botón «Agregar sitio web», lo cual te presentará un formulario sencillo.

Rellena el campo «Nombre de tu sitio web». Este es simplemente un identificador para ti; no tiene importancia para Overtracking lo que escribas en este campo.

Selecciona el protocolo que utiliza tu sitio web, ya sea http o https. Overtracking recomienda usar https y asegurarse de que tu sitio web tiene un Certificado SSL.

Rellena el campo «Sitio web» con tu dominio, subdominio o ruta de dominio. Por ejemplo: domain.com, subdomain.domain.com, domain.com/path.

Cómo instalar el código de seguimiento

El proceso de instalación del script de Overtracking es directo y solo requiere que coloques un simple código JavaScript en tu sitio web.

Asegúrate de que has iniciado sesión en tu cuenta.

Ve a la lista de sitios web que has añadido.

Haz clic en el botón «Código de seguimiento» y aparecerá una ventana emergente sencilla.

Haz clic en el botón «Copiar Pixel» o selecciona y copia el código del área de texto.

Coloca este código en la cabecera de tu sitio web, justo antes del final de la etiqueta html.

Haz clic en la pestaña «Verificar instalación» y luego haz clic en el botón. Si ves un cuadro de alerta que indica que el pixel está instalado, entonces has terminado el proceso de instalación.

Como veis, la configuración e instalación de Overtracking es un proceso rápido y fácil de realizar, incluso para aquellos que no están familiarizados con el manejo de códigos de programación web.

Conclusión

Overtracking es una plataforma de análisis de sitios web que ofrece una gama de características útiles para rastrear y entender el comportamiento del visitante. Con su enfoque en la privacidad y su capacidad para proporcionar análisis en tiempo real, mapas de calor y grabaciones de sesiones, esta herramienta es una opción robusta para aquellos que buscan obtener una visión más profunda de las interacciones de los visitantes con sus sitios web. Además, el servicio ofrece dos modos de seguimiento, ligero y avanzado, que se pueden adaptar según las necesidades específicas y las prioridades de privacidad del usuario.

Ventajas y desventajas de usar Overtracking

Ventajas:

La interfaz de usuario de Overtracking es limpia y fácil de usar, lo que facilita la comprensión y el análisis de los datos.

Ofrece dos modos de seguimiento, ligero y avanzado, que se pueden seleccionar según las necesidades de privacidad y los requisitos de datos de los usuarios.

Overtracking respeta la privacidad de los usuarios y asegura que los datos del usuario no se vendan, proporcionando al usuario el control total sobre sus datos.

Desventajas:

El modo de seguimiento ligero, aunque respeta la privacidad del usuario, no ofrece la capacidad de asociar un visitante con visitas anteriores ni proporciona mapas de calor ni repeticiones de sesiones.

El modo de seguimiento avanzado, aunque ofrece análisis más profundos, requiere el consentimiento de seguimiento y envía más datos, lo que podría ser una preocupación para algunos usuarios.

Comparación con Google Analytics

Google Analytics ha sido durante mucho tiempo el estándar en el análisis de sitios web. Sin embargo, Overtracking presenta varias ventajas en comparación.

Primero, su interfaz de usuario es más sencilla y fácil de usar. Mientras que Google Analytics puede ser abrumador para los principiantes debido a su gran cantidad de datos y características, Overtracking proporciona una presentación más simplificada y directa de los datos.

En segundo lugar, Overtracking tiene un enfoque más fuerte en la privacidad del usuario. A diferencia de Google, que ha sido criticado por su manejo de los datos del usuario, Overtracking asegura que los datos del usuario nunca se vendan y permite al usuario mantener el control total sobre sus datos.

Por último, Overtracking ofrece características únicas como mapas de calor y grabaciones de sesiones que no están disponibles en Google Analytics.

Enlace: overtracking.com