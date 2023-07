Los canales de Whatsapp ya están en Colombia, Chile y Perú

Meta ha extendido la funcionalidad de Canales de su aplicación de mensajería, WhatsApp, a nuevos territorios, entre los que se incluyen Colombia, Chile y Perú. Este lanzamiento es similar a una actualización reciente que se implementó en Instagram, buscando ofrecer más oportunidades de interacción a los 2 mil millones de usuarios de WhatsApp.

Nueva pestaña de «Actualizaciones»

Los mensajes provenientes de los Canales se mostrarán en una nueva pestaña denominada «Actualizaciones». Aquí los usuarios podrán seguir a diferentes entidades, desde ONGs hasta instituciones de investigación médica y organismos de verificación de datos.

Interacciones unidireccionales

Una característica particular de los Canales de WhatsApp es que la comunicación es unidireccional. Los administradores pueden compartir textos, fotos, videos, stickers e incluso encuestas, pero los usuarios no pueden responder a estos mensajes.

Directorio de canales y control de la visibilidad

WhatsApp no solo permitirá unirse a canales mediante un enlace de invitación, sino que también está creando un directorio de canales. A través de esta herramienta, los usuarios podrán descubrir canales acorde a sus intereses, ya sean hobbies, equipos deportivos o autoridades locales. Sin embargo, los administradores tendrán la opción de deshabilitar la visibilidad de sus canales si así lo desean.

Mensajes efímeros y privacidad

Los mensajes enviados a través de los Canales tendrán una vida útil de 30 días, tras los cuales serán eliminados. WhatsApp no mantendrá ningún registro de ellos, fortaleciendo así la privacidad de los usuarios. Además, el administrador del canal no mostrará su número de teléfono a los seguidores, y el hecho de seguir un canal no será visible para el administrador ni para otros seguidores.

Cambios en la encriptación y monetización

Una de las propuestas de Meta para los Canales de WhatsApp más grandes es la eliminación de la encriptación de extremo a extremo. La intención es no limitar la audiencia de estos canales. Además, la empresa está considerando la introducción de servicios de pago para empresas dentro de los Canales, así como la posibilidad de promocionarlos en el directorio. Esta función se alinea con los últimos movimientos de WhatsApp, que recientemente permitió pagos directos a comerciantes desde la app en Brasil y Singapur.

Una evolución en la comunicación grupal

Los Canales de WhatsApp representan una evolución en la forma en que la plataforma facilita la comunicación en grupo. Esto llega después del lanzamiento de Comunidades el año pasado, que buscaba ayudar a clubes, escuelas y complejos residenciales a tener un lugar único para todas las discusiones.

La introducción de Canales podría cambiar la forma en que las organizaciones y autoridades se comunican con sus seguidores o usuarios, permitiéndoles emitir actualizaciones y alertas de una manera más eficiente. Sin duda, este es un paso más de Meta hacia la consolidación de WhatsApp como una herramienta de comunicación de vital importancia a nivel global.