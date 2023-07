La app Threads, que no es la que piensas, está siendo descargada «por error» por miles de personas

Meta causa un aumento accidental en las descargas de Threads, una aplicación completamente independiente a su reciente lanzamiento en Instagram, provocando una ola de confusiones en el espacio de las apps.

El efecto no deseado

Cuando Instagram, bajo la égida de Meta, lanzó su nueva aplicación, bautizada como Threads, lo que nadie anticipó es que otra aplicación ya existente con el mismo nombre experimentaría un crecimiento explosivo en descargas y tráfico.

La Threads alternativa a Slack, que se distingue por su enfoque en la comunicación laboral, ha registrado un aumento considerable en su visibilidad tras el debut de la aplicación de Instagram. Según los datos recogidos por Data.ai, las descargas de la versión para iOS de Threads (la alternativa a Slack) ascendieron a más de 880,000 entre el 6 y el 12 de julio. En algunos países europeos como Alemania, España e Italia, esta aplicación incluso logró situarse entre las diez primeras en la App Store (aunque hoy en Europa ya no puede usarse ni con VPN)

La presencia en Europa

Una peculiaridad que ha podido influir en este fenómeno es la ausencia de Threads de Instagram en el mercado europeo. Al no estar disponible la nueva aplicación de Instagram en la Unión Europea, los usuarios que buscaban «Threads» encontraron la aplicación de comunicación laboral, potenciando así su visibilidad y descargas.

Threads: aclarando la confusión

Ante el inesperado aumento de tráfico en su sitio web y descargas, la aplicación Threads alternativa a Slack ha tenido que tomar medidas para despejar la confusión. Han añadido un distintivo en su página de inicio y en su cuenta de Twitter, asegurando a los visitantes que no tienen ninguna afiliación con Meta o Instagram. El tráfico en su sitio web ha visto un crecimiento significativo, debido a que poseen el dominio threads.com.

Un hecho curioso en el mundo tecnológico

La convivencia de empresas y productos con el mismo nombre no es un fenómeno nuevo en el ecosistema tecnológico. Sin embargo, esta confusión en la App Store nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la unicidad en la nomenclatura de los productos y las marcas, especialmente en un ámbito tan competitivo y en constante cambio como es la tecnología. Finalmente, no podemos dejar de mencionar que uno de los co-fundadores de la aplicación Threads alternativa a Slack es un ex gerente de producto de Facebook, lo que añade un extra de ironía a la situación.

Más información en TechCrunch.