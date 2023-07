Threads tendrá un feed cronológico y opciones para seguir tendencias

Threads está teniendo más éxito del que esperaba Meta, y parece que todos quieren probar de qué se trata esta nueva aplicación.

Esto ha impulsado a que el equipo de Meta esté trabajando para sumar nuevas características en un futuro cercano. Te contamos de qué se trata.

Threads prepara un feed cronológico

Con solo entrar a Threads no podemos negar que se parece demasiado a Twitter. Sin embargo, también hay muchas diferencias notables, por ejemplo, en cuanto a sus políticas de privacidad, como te mostramos en detalles en la comparativa de privacidad: Threads vs Twitter vs Mastodon.

Y también notarás que no cuenta con un feed cronológico, sino que el feed es una combinación de las publicaciones de usuarios que sigues y las recomendaciones que te muestra la aplicación.

Puede ser un poco caótico al principio, ya que no tienes idea de dónde salen las publicaciones o en qué orden se compartieron. Meta planea solucionar esto, implementando un feed cronológico en Threads.

Esto no quiere decir que la app ya no mostrará publicaciones recomendadas en el feed. De hecho, el equipo tras Threads mencionó que están trabajando para ofrecer recomendaciones más personalizadas.

Puede que el usuario puede elegir entre un feed u otro, como sucede con Twitter, que permite escoger entre «Para ti» y «Siguiendo». Y por supuesto, tendrá una dinámica similar a la que encontramos en Instagram con las recomendaciones de los algoritmos, que no solo aparecen en el feed sino que también en diferentes secciones de la app.

Más opciones de búsqueda y seguimiento de temas

Por otro lado, también se han comprometido a trabajar en nuevas opciones para que sea más fácil dar seguimiento a las tendencias en tiempo real. Por el momento, el buscador es muy básico y solo sirve para encontrar cuentas para seguir.

Pero si implementa el mismo sistema que encontramos en Instagram, será muy fácil seguir las tendencias, o valernos de palabras claves y hashtags para encontrar lo que estamos buscando en la app. Veremos si en una próxima actualización de la app se resuelven todos estos problemas.