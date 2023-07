¿Debería declarar todos mis ingresos provenientes de Google?

Lo que vamos a tratar aquí también es aplicable a otras plataformas como TikTok, Instagram, Microsoft, OnlyFans, Shopify, Envato, Etsy, etc.

Este artículo puede no ser del agrado de todos. No me posiciono del lado de aquellos que defienden la evasión fiscal, ni me escucharás gritar que te están robando, o que tengo miles de «trucos» para que evites pagar impuestos. Tampoco afirmaré que tu asesor es cómplice del fisco y oculta información para que sigas desembolsando tu dinero. No te diré que eres tonto por pagar impuestos… y mil titulares más que son muy llamativos, y que solo buscan que les des tu dinero en lugar de dárselo a la temida Agencia Tributaria.

A la vista del seguimiento que tienen estos influencers, es evidente que es una estrategia comercial muy efectiva. Reconozco que sigo a varios y en ocasiones pueden ser muy entretenidos, aunque la mayoría de las veces la información que ofrecen es sesgada y tendenciosa. Te venderán cursos, mentorías, eventos masivos, repitiendo sus lemas que tanto nos atraen, ¿quién quiere pagar impuestos?

Mi intención es tratar de aclarar las cosas según mi punto de vista y ofrecer una visión realista sobre lo que significa emprender, dejando de lado las fantasías e intentando cumplir con nuestras obligaciones, llevando adelante nuestro proyecto en conformidad con la normativa vigente. Esto implica hacer uso de todas las herramientas legales que tenemos a nuestra disposición, sin recurrir a la ingeniería fiscal (que suele ser muy costosa) que puede hacerte pasar más tiempo intentando evitar el pago de impuestos que ganando clientes.

Sin embargo, entiendo que es difícil resistir a ese bombardeo en redes sociales con el mensaje de «lo tonto que eres por pagar impuestos». De vez en cuando, algunos clientes nos piden explicaciones sobre por qué no deducen esto o aquello, alegando que un conocido suyo logra deducir hasta sus vacaciones en Eurodisney…

¿Realmente vale la pena?

A menudo me encuentro con autónomos con ingresos justos y beneficios limitados que ya han establecido su LLC en Estados Unidos. Los costos de consultoría, la creación de la LLC, el mantenimiento de la LLC, las asesorías en los Estados Unidos, etc., le han supuesto nada menos que 10.500€. Entonces me pregunto: ¿Cuánto debe ganar en España para que tal inversión sea rentable?

Suponiendo que tenga un tipo impositivo medio del 25%, necesitaría un beneficio de 42.000 euros para que la inversión le resulte igual de costosa. Y, ¿dónde estarán esos 42.000 euros? En un banco americano en el caso de la LLC. Tendrás una tarjeta y podrás ir gastando dinero, pero traerlo a España será complicado. He llegado a escuchar que TODO lo que gastas en España con esa tarjeta se considera GASTO de la LLC, por lo que si gastas todo, no tendrías beneficio que tributar. En fin, cada uno puede creer lo que quiera.

Además, si eres residente fiscal en España, por lo general se aplica el principio de la renta mundial, lo que significa que debes declarar y pagar impuestos sobre tus ingresos globales, incluyendo los beneficios de la LLC americana. En algunos casos, si la LLC americana se considera una entidad transparente a efectos fiscales, los beneficios no se gravarían a nivel de la LLC, sino que se atribuirían directamente a los socios, quienes pagarían impuestos en España de acuerdo con las reglas de cada categoría de ingresos.

Entonces, ¿dónde está el ahorro fiscal?

¿Y si recibo pagos a través de PayPal? ¿O Stripe? ¿O si se me depositan fondos en mi tarjeta alemana N26? ¿Debo declarar todo eso? ¿Qué informan a Hacienda?

Hacienda no es ingenua. Si eres YouTuber, pueden estimar tus ingresos basándose en el número de visualizaciones mensuales de tu canal y el conocido ratio de pago de Google (incluso existen calculadoras de ingresos en Internet).

Si posees un sitio web o un blog con miles de visitas, herramientas como Semrush pueden brindar una estimación bastante precisa de tus ingresos por publicidad.

Hacienda dispone de millones de datos sobre nosotros: nuestras redes sociales, suscriptores, etc. Hacienda utiliza técnicas de Big Data para mejorar la eficiencia y efectividad en la detección de irregularidades fiscales y la lucha contra la evasión fiscal. El uso de Big Data permite a Hacienda analizar grandes volúmenes de datos de manera más rápida y precisa, identificando patrones, tendencias y posibles riesgos.

Por tanto, ya sea que estés recibiendo dinero a través de PayPal, Stripe, tu tarjeta N26, o cualquier otro medio, es recomendable que declares todos tus ingresos. No solo es un requisito legal, sino que también te ayudará a evitar problemas futuros con Hacienda.

¿Qué acciones realiza la Agencia Tributaria?

Análisis de datos masivos: Hacienda recopila y analiza grandes cantidades de datos de diversas fuentes, como declaraciones de impuestos, informes financieros, transacciones bancarias, intercambios automáticos de información, registros de propiedades, entre otros. Estos datos se utilizan para identificar patrones de comportamiento y posibles discrepancias en la información proporcionada por los contribuyentes.

Modelos predictivos: Hacienda utiliza técnicas de análisis predictivo para identificar a los contribuyentes con mayor riesgo de evasión fiscal. Estos modelos se basan en el análisis de datos históricos y patrones de comportamiento para predecir posibles irregularidades y dirigir los recursos de control hacia aquellos casos más propensos a tener incumplimientos fiscales.

Perfiles de riesgo: Hacienda crea perfiles de riesgo de los contribuyentes basados en múltiples variables, como el tipo de actividad económica, el volumen de transacciones, la evolución de los ingresos y gastos, entre otros. Estos perfiles ayudan a identificar a aquellos contribuyentes que pueden requerir una mayor atención y ser objeto de inspecciones o auditorías.

Cruce de datos: Hacienda realiza cruces de información entre diferentes bases de datos y fuentes de información para detectar posibles inconsistencias o discrepancias. Por ejemplo, se pueden cruzar datos de ingresos declarados con datos de transacciones bancarias o información obtenida del intercambio automático de información fiscal.

Detección de patrones y anomalías: Mediante el análisis de grandes volúmenes de datos, Hacienda busca identificar patrones de comportamiento atípicos que puedan indicar posibles irregularidades fiscales. Esto puede incluir, por ejemplo, fluctuaciones inusuales en los ingresos o gastos, patrones de transacciones sospechosas o movimientos financieros incoherentes.

Cabe destacar que el uso del Big Data por parte de Hacienda está sujeto a las regulaciones de protección de datos personales y se realiza con el objetivo de mejorar la eficiencia en la administración tributaria y garantizar un cumplimiento justo y equitativo de las obligaciones fiscales.

Fuentes de información que pueden revelar ingresos no declarados

Además, existen otras fuentes de información que pueden revelar ingresos no declarados:

Gobiernos de otros países: Existen convenios entre la mayoría de los países y España para evitar la doble imposición y para el intercambio de documentación. Puedes encontrar más información aquí.

La empresa que te paga: Empresas como Google o Meta, están obligadas a retener y declarar los impuestos correspondientes a los pagos realizados a sus usuarios de AdSense. Emiten informes de retenciones o certificados fiscales que indican los ingresos recibidos y los impuestos retenidos. Estos informes se pueden utilizar como referencia por parte de hacienda para verificar los ingresos declarados por el contribuyente.

Plataformas de pago (Paypal, Stripe, Bancos fuera de España): Estas también deben facilitar documentación a sus respectivos países de residencia. Y es posible que ante requerimientos o por posibles acuerdos, decidan facilitar la documentación.

Bancos: Si recibes dinero en bancos españoles, debes poder demostrar el origen de los ingresos.

Como ves, existen múltiples vías por las cuales tus datos pueden ser comunicados a la Agencia Tributaria.

Este es un ejemplo de cómo el intento de ahorro fiscal puede resultar costoso

Ana recibe sus ingresos de una empresa en Canadá. Ella mantiene su dinero en una cuenta bancaria que abrió cuando vivía en Canadá hace 5 años, usando su identificación canadiense. Como su empresa permite el trabajo remoto, a ellos no les preocupa donde resida. Por lo tanto, Ana se ha estado viviendo en España desde hace 4 años.

Desde que llegó a España, Ana optó por no declarar sus ingresos para evitar pagar impuestos, pues pensaba que solo los «tontos» ceden la mitad de su salario a los impuestos. Hasta ahora, ha estado gastando de su tarjeta de crédito canadiense sin ningún problema.

Hace dos años, Ana formalizó su relación con su pareja y decidieron comprar una casa adosada en el barrio más de moda de la ciudad. Con sus ingresos y los ahorros que tenía en su banco, creía que no tendría ningún problema para conseguir los 300.000 € restantes a través de una hipoteca en un banco español.

No obstante, encontró su primer problema al intentar transferir 150.000 € de su banco canadiense al banco español. Se encontró con obstáculos debido a las leyes de prevención del lavado de dinero, las cuales requieren documentación detallada del origen de los fondos y la prueba de pago de impuestos de esos ingresos. Además, le informaron que una vez que el dinero llegara, podría ser retenido hasta que se realizaran las verificaciones necesarias. Además, esa transferencia sería comunicada a la Agencia Tributaria española de inmediato.

Finalmente, Ana decidió no hacer la transferencia. Solo necesitaba solicitar 450.000 € para la hipoteca, y estaba segura de que su generoso salario canadiense la permitiría cubrir cualquier cuota. Desafortunadamente, cuando le solicitaron la documentación (su declaración de impuestos), no aparecían ingresos, y por mucho que mostrara sus nóminas canadienses, no las aceptaban como justificante de su situación real de ingresos. Este problema lo encontró con todas las entidades financieras que visitó, y como resultado, no pudo obtener la hipoteca para la casa de sus sueños.

Poco después, encontraron una casa adosada en alquiler en el mismo barrio y Ana se presentó como inquilina. Sin embargo, también le pidieron información fiscal que no pudo proporcionar. La aseguradora de impago se negó a cubrir el riesgo con su póliza y los propietarios decidieron no alquilarle la vivienda.

Por último, recibió una notificación de la Agencia Tributaria, según la cual había obtenido ingresos en Canadá desde 2015 y, por lo tanto, debía presentar las declaraciones de impuestos de los últimos 4 años sujetos a inspección. Además de las correspondientes sanciones e intereses, tenía problemas para transferir sus ahorros desde Canadá y para cumplir con otras obligaciones, como el modelo 720. Por lo tanto, en este caso, debía afrontar el pago de impuestos, sanciones e intereses de una vez, no podía alquilar y no podía comprar una casa.

Mis consejos para los emprendedores

Enfócate en tu proyecto: haz crecer tu negocio, busca clientes, optimiza, mejora, automatiza, compra de forma inteligente, contrata a los mejores. Trabaja con un buen margen, no solo en base al precio. No pierdas el enfoque creando sistemas de evasión que a largo plazo te perjudicarán y que hoy representarán un gasto seguro.

Conoce la normativa fiscal y entiende cómo funcionan los impuestos. Por ejemplo, no eres tú quien paga el IVA, sino tu cliente. Tú solo lo guardas para Hacienda, pero no es tuyo. Debes entender que hay que pagar el IRPF, al igual que todos los empleados. Afortunadamente, al asumir riesgos, tus ingresos pueden ser mucho mayores. En el caso de las retenciones (alquileres, profesionales), por un lado, dejas de pagarlo al proveedor, pero al igual que el IVA, lo paga él, no tú. Simplemente, lo descuentas de la factura a pagar y lo ingresas en Hacienda.

Sobre este último punto, te aconsejo tener una cuenta separada para los impuestos, de esta manera no se mezclará con tu cuenta personal y siempre tendrás dinero para pagarlos a tiempo.

Si sigues estos consejos, serás mucho más productivo en tu proyecto y pagarás lo justo, deduciendo todos los gastos que la ley permite. No hay asesorías más astutas que posean una lista secreta de gastos, y aplicando un truco fiscal no podrás deducir cosas absurdas; eso solo es marketing.

Cuando ganes 200.000 € al año, no te importará pagar muchos impuestos. Siempre es mejor que ganar 20.000 € y andar justo, incluso si Hacienda te devuelve algo.

Y cuando alcances un cierto nivel de beneficios, tu asesor te explicará las opciones que tienes para planificar tu estrategia fiscal dentro de la normativa. Descansa tranquilo, es mejor para el negocio.