ChatGPT desactiva una de sus últimas funciones por abuso de los usuarios

OpenAI ha dado marcha para atrás, y deshabilitado una de las últimas funciones de ChatGPT.

Sí, la integración de ChatGPT con Bing ha desaparecido, así que los suscriptores de la versión Plus no encontrarán la función «Navegar con Bing». No se trata de un problema del chatbot, sino que fueron los usuarios los que desencadenaron este cambio.

ChatGPT ya no ofrece información de Bing

Una de las últimas actualizaciones que OpenAI lanzó para ChatGPT en iOS fue la posibilidad de conectarse a resultados de búsqueda, gracias a la integración de Bing.

Una dinámica muy útil para tener información actualizada, ya que recordemos que ChatGPT solo fue entrenado con datos que llegan hasta 2021. Así que la posibilidad de ver resultados de búsqueda de Bing abre un abanico de posibilidades.

Sin embargo, esta función no solo se volvió popular rápidamente entre los suscriptores de ChatGPT Plus, sino que muchos han abusado de esta dinámica para acceder a contenido restringido.

Seguro te has encontrado más de una vez con medios de noticias que te permiten leer una cantidad limitada de artículos, y luego tienes que pasar por una suscripción de pago para tener acceso al resto del contenido.

Los usuarios usan la nueva función de ChatGPT para acceder a contenido restringido

Muchos suscriptores de ChatGPT Plus han usado la nueva función para eludir este sistema, tal como comentó OpenIA en uno de sus últimos tweets:

Hemos aprendido que la versión beta de «Browse» de ChatGPT puede ocasionalmente mostrar contenido de formas que no queremos, por ejemplo, si un usuario solicita específicamente el texto completo de una URL, puede cumplir esta solicitud sin darse cuenta. Estamos deshabilitando Browse mientras solucionamos esto: queremos hacer lo correcto para los propietarios de contenido

Así que, debido a este abuso por parte de los usuarios, OpenAI deshabilita esta función de ChatGPT hasta que puede solucionar este problema.

Es decir, que esta función que usa Bing para mostrar resultados de internet, no va a desaparecer. Solo está en pausas hasta que encuentren la forma de bloquear este «truco» de los suscriptores de ChatGPT.