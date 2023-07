Guía sencilla para respaldos en Linux con Déjà Dup

Proteger nuestros datos nunca ha sido tan crucial. En el mundo digital de hoy, un fallo del sistema o la eliminación accidental de una carpeta importante puede resultar en pérdida de información valiosa. En esta guía, te presentaremos Déjà Dup, una herramienta de respaldo sencilla y eficiente para Linux que te ayudará a salvaguardar tus archivos y carpetas más importantes.

¿Qué es Déjà Dup?

Déjà Dup es una herramienta de respaldo oficial para el escritorio GNOME, también compatible con otros escritorios de Linux como Budgie. Su facilidad de uso hace que cualquier usuario, independientemente de su nivel de experiencia, pueda establecer un respaldo sin complicaciones.

Requisitos para usar Déjà Dup

Para empezar a usar Déjà Dup, necesitas un sistema operativo Linux en funcionamiento. Si Déjà Dup no está preinstalado en tu escritorio, puedes encontrarlo en la tienda de aplicaciones. También necesitarás un disco externo o estar conectado a un servicio en la nube de tu elección. Déjà Dup admite Google Drive y Microsoft OneDrive.

Crear tu primer respaldo con Déjà Dup

Abrir Déjà Dup: Para abrir la herramienta, puedes buscarla por su nombre en el menú de aplicaciones o bajo el nombre de «Backups». Si no la encuentras, puedes instalarla desde tu tienda de aplicaciones.

Crear el respaldo: Una vez abierto Déjà Dup, verás dos botones: «Create Your First Backup» y «Restore From a Previous Backup». Haz clic en el primero.

Seleccionar las carpetas a respaldar

Al crear el respaldo, puedes seleccionar las carpetas que deseas incluir. Puedes elegir tantas como necesites. Si bien podrías respaldar toda tu carpeta de inicio, debes considerar que este proceso requerirá más espacio y tomará más tiempo.

Establecer la ubicación del respaldo

Elige donde guardarás tu respaldo. Puedes seleccionar un disco local, una unidad de red o una cuenta en la nube.

Proteger el respaldo con una contraseña

Déjà Dup te ofrece la opción de establecer una contraseña para tu respaldo. Esta característica es útil, especialmente si tu respaldo estará accesible para otras personas en una unidad de red o en una cuenta en la nube.

Inicio y finalización del respaldo

Una vez configurado todo, el proceso de respaldo comenzará y se completará por sí solo. Podrás habilitar respaldos automáticos, que por defecto, se realizarán cada tres días.

Respaldo manual

En cualquier momento puedes realizar un respaldo manual abriendo Déjà Dup y haciendo clic en «Back Up Now».

No cabe duda de que la simplicidad de Déjà Dup la convierte en una opción atractiva para cualquier usuario de Linux. Con su uso, se minimizan los riesgos de pérdida de datos, dándote la tranquilidad de que tus archivos están seguros. Si aún no has establecido una estrategia de respaldo, quizá es el momento de considerarlo.

Más información en gnome.org