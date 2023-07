Cómo cancelar la suscripción de una cuenta Gmail fácilmente

¿Has estado recibiendo cientos de correos no deseados a tu dirección de Gmail? Así es, esto es más común de lo que cualquiera cree. De hecho, se estima que hasta un 85% de los emails que se suelen recibir en el correo, se tratan de mensajes no deseados y material que prácticamente no interesa.

Bajo este contexto y sabiendo que más allá de ser una simple molestia y que también pueden representar un problema de seguridad (virus, spyware, robo de identidad, etc), afortunadamente hay una solución para que estos correos no deseados no vuelvan a aparecer.

También es cierto decir que por lo general en este apartado, la culpa la suelen tener los mismos usuarios, y es que esto básicamente ocurre cuando se le facilita el correo electrónico a casi que cualquier página de Internet, ya sea de compras, revistas, establecimientos o locales, plataformas de videojuegos, entre un sinfín más. Entonces, cada mail que llega de cada una de estas páginas distintas, van haciendo una bola de nieve que cada vez vuelve más grande.

Qué hacer para cancelar la suscripción de una cuenta Gmail

Ya explicado el contexto del tema, toca hablar sobre cómo cancelar de manera sencilla esas suscripciones que tienes en tu cuenta de Gmail. Pues bien, en caso de que sean legítimos los mensajes que te escriben diversas empresas, verás en la parte inferior de estos, una opción que te permitirá cancelar la suscripción del servicio para que así no te vuelvan a llegar mensajes de dichos remitentes.

Una vez que pulses sobre este enlace (debe mostrarse como Eliminar suscripción o algo parecido), tu cuenta se desvinculará directamente de la empresa en cuestión. En teoría debería pasar en el mismo instante, pero sí que es posible que los correos dejen de llegar un par de días después, además de que también es probable que algunas páginas te lleven hasta su sitio web para preguntarte el motivo por el cual deseas acabar tu suscripción.

Eso vendría siendo todo, pero incluso en caso de que esta opción no se te muestre o por alguna extraña razón no llegue a funcionar, lo que puedes hacer es marcar los mensajes como spam o hasta bloquear directamente al remitente de los correos no deseados.