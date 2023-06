Niantic reestructura su enfoque y anuncia despidos mientras prioriza Pokémon Go

Niantic, la empresa responsable de Pokémon Go, ha anunciado importantes cambios organizativos que incluyen despidos, cierres de juegos y el cierre de su estudio en Los Ángeles. El CEO de Niantic, John Hanke, compartió esta información a través de un correo electrónico publicado en el sitio web de la compañía. Estas modificaciones buscan centrar la atención de la empresa, especialmente en el desarrollo y mantenimiento de su gallina de los huevos de oro, Pokémon Go.

Pokémon Go se acerca a su séptimo aniversario y sigue siendo extremadamente relevante. Según datos de Sensor Tower compartidos en junio de 2022, el juego ha generado alrededor de mil millones de dólares en ingresos anuales. Sin embargo, Niantic ha tenido dificultades para capturar nuevamente el éxito masivo que logró con Pokémon Go en otros proyectos, como los juegos basados en Harry Potter, Catan y otros cuatro títulos que se vieron afectados por los despidos del año pasado. Otras compañías tampoco han tenido mucho éxito en este género; Microsoft cerró Minecraft Earth, y CD Projekt Red cerrará oficialmente su juego de realidad aumentada de la serie The Witcher el 30 de junio.

Como parte de esta nueva ola de despidos, que afectará a alrededor de 230 empleados, Niantic también pondrá fin a su juego de la NBA, NBA All World, y detendrá la producción de su juego de Marvel, Marvel World of Heroes.

Hanke afirmó que, a pesar de los cierres de juegos, Niantic sigue siendo «creyente a largo plazo en la realidad aumentada como el formato futuro para la computación». La compañía también está observando de cerca dispositivos de realidad mixta como el Meta Quest Pro y el Apple Vision Pro, que considera «un escalón intermedio hacia los verdaderos dispositivos de realidad aumentada para exteriores».

En adelante, la «máxima prioridad» de Niantic es mantener a Pokémon Go saludable y en crecimiento como un juego de larga duración. Según Hanke, la compañía seguirá desarrollando y respaldando juegos como Pikmin Bloom, Peridot y Monster Hunter Now. Además, continuará invirtiendo en sus plataformas de realidad aumentada para desarrolladores.

Más información en nianticlabs.com