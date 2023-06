National Geographic: El fin de una era en los quioscos y el auge digital

La reconocida revista National Geographic ha anunciado cambios estratégicos importantes. A partir del próximo año, las ventas en quioscos serán historia, concentrando sus esfuerzos en su plataforma digital y sus suscripciones.

La noticia no me gusta mucho, la verdad. Estuve muchos años con la revista en papel, luego canvié a la revista digital guardando los números en un iPad 2, hace ya una eternidad. Con el tiempo, la app dejó de funcionar en ese modelo, obligándome a comprar un dispositivo iOS nuevo para poder leer mis revistas, algo que no hice. Ahora no consigo recuperar mis compras ni con un iPhone nuevo… en fin…

El caso es que las ventas en quioscos representan una pequeña porción de la circulación mensual de la revista. Actualmente, National Geographic circula con casi 1.8 millones de copias al mes. La transición hacia un modelo de negocio digital permitirá a la revista reducir costos y optimizar sus recursos.

Para los suscriptores leales de National Geographic, no hay nada de qué preocuparse. Aseguran que seguirán recibiendo su copia impresa mensual. También, la compañía ha anunciado que ofrecerá ediciones especiales en los quioscos, diversificando su oferta.

Sin embargo, los cambios van más allá de la distribución. El personal de redacción también ha sido afectado por esta reestructuración. National Geographic ha anunciado que no contará más con personal con el título de «escritor». En su lugar, recurrirán a escritores no contratados para autorar las historias.

National Geographic, una revista que ha sobrevivido más de un siglo, no ha sido inmune a las dificultades financieras que han sacudido al sector de los medios. El control de la revista ha cambiado dos veces en la última década, siendo adquirida por la corporación Walt Disney en 2019. A pesar de los desafíos, el portavoz de National Geographic asegura que los cambios no impactarán la calidad de su narrativa.

Más allá de ser solo una estrategia de reducción de costos, esta transición a lo digital podría ser una oportunidad para que National Geographic se adapte y prospere en el cambiante paisaje mediático del siglo XXI. Con la popularización del contenido en línea y la preferencia de los lectores por las plataformas digitales, la decisión de National Geographic podría ser un paso adelante hacia un futuro sostenible.