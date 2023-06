Plex reduce su plantilla en más del 20% debido a la disminución en los mercados publicitarios globales

El popular servidor de medios Plex ha llevado a cabo una reducción de personal que afecta a más del 20% de su plantilla, despidiendo a 37 empleados en todos los departamentos de la empresa. La noticia fue comunicada a través de un mensaje de Slack por el CEO de Plex, Keith Valory, y revela los desafíos que enfrenta la compañía para generar beneficios en el actual panorama de la industria del streaming.

Un enfoque en la rentabilidad y los desafíos publicitarios

Plex ha experimentado un impacto significativo en su negocio de publicidad debido a la disminución de los mercados publicitarios a nivel global. Según Keith Valory, es difícil prever cuánto tiempo más continuarán deprimidos y volátiles estos mercados y sus precios. Como resultado, Plex ha tomado la decisión de alcanzar la rentabilidad en los próximos 18 meses, lo que implica reducir de manera significativa los gastos de personal.

Una reestructuración en busca de la rentabilidad

Para alcanzar su objetivo de rentabilidad, Plex llevará a cabo una reestructuración interna. La empresa se organizará en torno a cuatro áreas principales de productos y algunos servicios compartidos. Además, se realizarán cambios internos adicionales, incluida la reasignación de prioridades en los planes de productos y la reducción del gasto en marketing.

El impacto en los empleados y la respuesta de la compañía

Aunque Plex no ha realizado comentarios oficiales sobre los despidos, algunos ex empleados han compartido sus experiencias en LinkedIn. Entre ellos se encuentran un ex estratega de experiencia de usuario y un ex ingeniero de software backend. Esta no es la primera vez que Plex lleva a cabo despidos; a principios de año, un ex ejecutivo de cuentas también mencionó una ronda anterior de despidos.

Plex, conocido por su aplicación de servidor de medios que permite a los usuarios cargar y transmitir su propio contenido, ha buscado expandirse agregando películas y programas de televisión gratuitos con publicidad (FAST) y televisión en vivo. Sin embargo, como muchos otros en la industria del streaming, se ha encontrado con dificultades para generar beneficios en este ámbito.

En última instancia, Plex busca recuperar la rentabilidad y adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. La reestructuración interna y la reducción de gastos de personal son pasos necesarios para lograr este objetivo. A medida que la empresa se enfrenta a los desafíos de los mercados publicitarios globales, su enfoque en la rentabilidad será fundamental para garantizar su supervivencia en la industria del streaming.

