Amazon Echo Pop, mis impresiones después de varias semanas de uso

Tal y como os comenté en su momento, Amazon Echo Pop es el último miembro de la familia Echo, marca que ha liderado la industria en términos de calidad y precio en lo que respecta a los altavoces inteligentes con asistente de voz. Este dispositivo no se presenta como un sucesor del popular Echo Dot, sino que se posiciona como un nuevo modelo con características únicas. Echo Pop ha sido diseñado para adaptarse a espacios pequeños, sin comprometer la calidad que caracteriza a la línea Echo.

De entrada, se puede notar que Echo Pop no es un altavoz portátil, ya que requiere una conexión constante a la red eléctrica para su funcionamiento. Este punto es importante para aquellos usuarios que buscan una opción móvil. Sin embargo, su diseño compacto y funcionalidades lo hacen perfecto para ambientes reducidos como habitaciones o estudios.

Un aspecto llamativo de este dispositivo es la opción de comprar fundas de silicona de diferentes colores para protegerlo. Este detalle, aunque pueda parecer menor, permite a los usuarios personalizar su Echo Pop y hacer que se adapte aún mejor a su entorno.

En cuanto a su diseño, el Echo Pop destaca por su estética moderna y atractiva. Con una forma de semiesfera, cuenta con una parte frontal lisa revestida de una tela especial hecha de hilo de poliéster reciclado al 100%, resaltando su compromiso con el medio ambiente. El cuerpo del dispositivo está fabricado con un 80% de aluminio reciclado, lo que asegura resistencia y durabilidad.

El Echo Pop está disponible en varios colores (verde azulado, lavanda, antracita y blanco), lo que aumenta las posibilidades de personalización. Su tamaño es de 99 x 83 x 91 mm y su peso es de 196 g, lo que confirma su condición de compacto y ligero.

El dispositivo presenta tres botones en la parte posterior para controlar el volumen y desactivar el micrófono. La luz de notificaciones, que ofrece información visual al interactuar con Alexa, se sitúa en la parte superior. Cada color de la luz indica una función o estado diferente: azul cuando Alexa está escuchando, amarillo para notificaciones pendientes, rojo cuando se pierde la conexión a internet, naranja cuando el micrófono está apagado, morado en modo «no molestar» o problemas de conexión wifi y verde para indicar una llamada entrante.

En términos de conectividad, Echo Pop se integra fácilmente con otros dispositivos Echo, permitiendo realizar llamadas de voz de un dispositivo a otro vía internet sin coste adicional. Esto contribuye a expandir el ecosistema de los productos Echo, convirtiéndose en una opción atractiva para aquellos usuarios que ya cuentan con otros dispositivos de la misma familia.

Pero vamos con los detalles, que sé que os gusta.

Contenido del paquete

La caja del Echo Pop es de diseño estilizado y eficiente. Al abrirlo, nos encontramos de frente con el altavoz inteligente. De forma compacta y suave, el Echo Pop se presenta firmemente anclado en su empaque para evitar cualquier daño causado por impactos durante el transporte. Se ha puesto especial atención en mantener la integridad del producto en su viaje desde la fábrica hasta la casa del usuario.

Junto al altavoz, encontramos el cable y el adaptador de corriente de 15W necesarios para alimentar el dispositivo. Este adaptador tiene una clavija redonda, característica común en radios y otros dispositivos de la familia Echo. Es importante destacar que el Echo Pop requiere una fuente de alimentación continua, es decir, no es un dispositivo portátil y debe estar conectado a la corriente para su correcto funcionamiento.

La documentación que acompaña al Echo Pop es clara y completa. Incluye un libro de instrucciones en varios idiomas, entre ellos español, inglés, alemán, italiano, francés y holandés, permitiendo a los usuarios de diferentes regiones del mundo utilizar el dispositivo sin dificultades. Este manual detalla la forma de configurar y utilizar el Echo Pop, así como de resolver cualquier problema que pueda surgir. Además del manual, hay otro libro de tamaño similar que proporciona información relevante sobre el Echo Dot, el «hermano» mayor del Echo Pop.

Al adquirir el Echo Pop, se pueden comprar por separado fundas de silicona en varios colores para proteger aún más el dispositivo. Estas fundas, que se ajustan perfectamente al altavoz, ofrecen una capa adicional de protección, a la vez que permiten personalizar el aspecto del Echo Pop.

Diseño

Es la parte que más me gusta. Es como media esfera (más o menos), muy portátil y elegante, aunque eso de tener que ir con cable siempre no me ha gustado nada (uno ya se ha acostumbrado a los altavoces inalámbricos).

Sin duda presenta un diseño renovado y una estética atractiva que lo convierten en un elemento decorativo destacado para cualquier ambiente. La parte frontal lisa está revestida de una tela especial hecha de hilo de poliéster reciclado al 100%, este altavoz inteligente combina funcionalidad y estilo.

Con unas dimensiones de 99 x 83 x 91 mm y un peso de 196 g, el Echo Pop se presenta así como una opción compacta y ligera que se adapta perfectamente a espacios reducidos, como habitaciones pequeñas o apartamentos. Además, está disponible en varios colores, como verde azulado, lavanda, antracita y blanco, para satisfacer diferentes preferencias de estilo y combinar con la decoración existente.

El cambio estético del Echo Pop es notable en comparación con su predecesor. La parte frontal lisa y la tela de poliéster reciclado no solo le dan un aspecto agradable a la vista, sino que también proporcionan una sensación de durabilidad y resistencia. El cuerpo del altavoz está fabricado con un 80% de aluminio reciclado, lo que lo convierte en un dispositivo robusto y ecológicamente consciente.

En la parte posterior del dispositivo, encontramos tres botones que permiten controlar el volumen y cerrar el micrófono fácilmente.

El Echo Pop no solo destaca por su atractivo diseño, sino también por su integración en el entorno doméstico. Puedes personalizar el altavoz con fundas de silicona intercambiables en diferentes colores, lo que brinda una mayor protección y la posibilidad de adaptarlo a tu estilo personal. Estas fundas se venden por separado y se ajustan perfectamente al dispositivo.

Las luces de notificaciones

El Amazon Echo Pop presenta una funcionalidad innovadora en forma de luz de notificaciones, que añade información visual a tus interacciones con el dispositivo. Esta característica se encuentra en la parte superior del altavoz inteligente y utiliza una variedad de colores para transmitir diferentes mensajes y estados.

Cuando el halo de luz es azul, significa que Alexa está escuchando activamente tus órdenes de voz. Esta señal visual te indica que el dispositivo está listo para recibir tus comandos y responder a tus preguntas o solicitudes.

Si la luz se vuelve amarilla, indica que tienes notificaciones pendientes. Esto puede incluir mensajes o recordatorios que no has revisado aún. Esta función es útil para mantenerte al tanto de cualquier información importante que Alexa tenga para ti.

En caso de que la luz se vuelva roja, significa que el Amazon Echo Pop ha perdido la conexión a Internet. Esto puede ocurrir si hay problemas con tu red Wi-Fi o si la conexión se interrumpe. Es importante verificar tu conexión a Internet en esos casos y solucionar cualquier problema de conectividad.

Si la luz se torna naranja, esto indica que el micrófono del dispositivo está desactivado y Alexa no está escuchando tus órdenes de voz. Puedes activar el micrófono nuevamente presionando el botón correspondiente en la parte posterior del Echo Pop.

Si la luz se muestra en morado, indica que el dispositivo está en modo «No molestar» o que ha tenido dificultades para conectarse a tu red Wi-Fi durante la configuración inicial. En el modo «No molestar», el dispositivo evitará interrupciones auditivas y solo responderá a comandos específicos.

Un color verde brillante indica que tienes una llamada entrante. Puedes contestar la llamada diciendo «Alexa, responde a la llamada» y el Amazon Echo Pop se convertirá en tu teléfono manos libres para la conversación.

La funcionalidad de luz de notificaciones del Echo Pop brinda una experiencia visual adicional al interactuar con Alexa. Estos indicadores visuales son especialmente útiles cuando no puedes o no deseas depender únicamente de las respuestas de voz. La luz de notificaciones permite una comunicación más intuitiva y te mantiene informado sobre el estado del dispositivo y las notificaciones pendientes.

Esta característica es una adición bienvenida al Amazon Echo Pop y mejora la experiencia general del usuario. Puedes confiar en las luces de notificación para comprender rápidamente el estado y las acciones del altavoz inteligente sin necesidad de interactuar directamente con él. Simplificando aún más la interacción con el dispositivo y ofreciendo una experiencia más completa y enriquecedora.

Calidad del sonido

Veamos este punto, que es más delicado.

Por un lado tenemos el hecho de que el Amazon Echo Pop ha mejorado significativamente en términos de calidad de sonido en comparación con modelos anteriores. El altavoz de 1,73″ del Echo Pop produce un audio potente y localizado, aunque no es muy bueno con graves profundos y tiene algo de distorsión a volúmenes altos. Es ideal para tenerlo en la mesilla y escuchar música de fondo o tenerlo como despertador y asistente, pero no es el altavoz que se transformará en el centro de la fiesta.

En comparación con el modelo anterior, el Echo Dot, el Echo Pop ofrece una mejora notable en la calidad del sonido, por lo que seguramente lo sustituirá en el mercado. Aunque ambos altavoces son compactos, el Echo Pop logra una mayor potencia y una reproducción más precisa de los matices musicales. El tamaño reducido del altavoz no compromete la calidad del sonido, lo que lo convierte en una opción ideal para habitaciones pequeñas y espacios reducidos.

Es importante tener en cuenta que el Echo Pop está diseñado para habitaciones pequeñas y medianas. Si bien su calidad de sonido es impresionante para su tamaño, si deseas una experiencia auditiva más inmersiva en espacios más grandes, es posible que desees considerar opciones de altavoces más grandes o sistemas de sonido adicionales.

Calidad de las voces

Además de la reproducción de música, el Echo Pop también se destaca al reproducir audiolibros. Con su calidad de sonido mejorada, puedes disfrutar de una narración clara y envolvente, sumergiéndote en la historia de forma más cautivadora. Cada palabra se transmite con precisión y claridad, lo que mejora la experiencia de escucha. Soy usuario active de Audible, y se nota la calidad.

Esta claridad en las voces es otro punto destacado del Echo Pop. Cuando interactúas con Alexa, la asistente de voz de Amazon, su respuesta es rápida y clara. Los tres micrófonos altamente sensibles captan tu voz con precisión desde cualquier rincón de la habitación, lo que permite una comunicación fluida con el dispositivo.

Micrófonos y reconocimiento de voz

Uno de los aspectos más destacados del nuevo Amazon Echo Pop es su sistema de micrófonos y reconocimiento de voz, que permite una interacción fluida y precisa con el dispositivo. Equipado con tres micrófonos altamente sensibles, el Echo Pop es capaz de captar tu voz con absoluta precisión desde cualquier rincón de la habitación, siempre y cuando no esté en volumen máximo, ya que si la música está muy alta, no nos podrá escuchar cuando le pedimos cosas.

El caso es que la calidad de los micrófonos es impresionante, ya que son capaces de filtrar el ruido ambiente y enfocarse en la voz del usuario. Los micrófonos son tan sensibles que incluso puedes interactuar con Alexa desde habitaciones contiguas o a cierta distancia del dispositivo.

El reconocimiento de voz es otro punto destacado del Echo Pop. Alexa, el asistente de voz inteligente, responde rápidamente y de manera precisa a tus órdenes y preguntas, como seguramente ya sabréis al usar otros dispositivos con Alexa.

Para los más despistados: puedes utilizar comandos de voz para reproducir música, obtener información del clima, configurar alarmas, controlar dispositivos inteligentes compatibles y mucho más. La respuesta de Alexa es rápida y precisa, lo que facilita la realización de tareas cotidianas y el acceso a información relevante.

La facilidad de uso se ve reforzada por la ubicación conveniente de los controles físicos en la parte superior del dispositivo. Además de los botones de volumen, también puedes cerrar el micrófono manualmente con solo tocar un botón. Esto es especialmente útil si deseas tener privacidad o si el dispositivo está en una habitación donde no deseas que se active por accidente.

El reconocimiento de voz también se extiende a la configuración del dispositivo. La aplicación Amazon Alexa, disponible en dispositivos Android, te guiará paso a paso en el proceso de configuración, lo que facilita aún más la experiencia del usuario.

Ventajas y desventajas

Veamos ahora los aspectos positivos y negativos de este dispositivo, brindando una visión objetiva para ayudarte a tomar una decisión informada.

Ventajas

Diseño atractivo y compacto: El Echo Pop presenta un diseño novedoso en forma de semiesfera, con una parte frontal lisa revestida de tela fabricada con hilo de poliéster reciclado al 100%. Esta estética elegante y discreta hace que el altavoz se integre fácilmente en cualquier entorno.

El Echo Pop presenta un diseño novedoso en forma de semiesfera, con una parte frontal lisa revestida de tela fabricada con hilo de poliéster reciclado al 100%. Esta estética elegante y discreta hace que el altavoz se integre fácilmente en cualquier entorno. Calidad de sonido mejorada: A pesar de su tamaño compacto, el Echo Pop cuenta con un altavoz potente que ofrece una calidad de sonido impresionante. Los graves equilibrados y la mejora en la distorsión a volúmenes altos garantizan una experiencia auditiva placentera.

A pesar de su tamaño compacto, el Echo Pop cuenta con un altavoz potente que ofrece una calidad de sonido impresionante. Los graves equilibrados y la mejora en la distorsión a volúmenes altos garantizan una experiencia auditiva placentera. Compatibilidad con servicios de música y radio: El dispositivo es compatible con una variedad de aplicaciones de música en streaming, como Amazon Music, Apple Music y Spotify. Además, ofrece la opción de escuchar radios de todo el mundo a través de la aplicación TuneIn. La posibilidad de reproducir audiolibros también es una característica destacada.

El dispositivo es compatible con una variedad de aplicaciones de música en streaming, como Amazon Music, Apple Music y Spotify. Además, ofrece la opción de escuchar radios de todo el mundo a través de la aplicación TuneIn. La posibilidad de reproducir audiolibros también es una característica destacada. Interacción intuitiva con voz y controles táctiles: El Echo Pop cuenta con micrófonos altamente sensibles que captan con precisión los comandos de voz desde cualquier lugar de la habitación. También ofrece controles táctiles en la parte superior para ajustar el volumen y silenciar el dispositivo. Estas opciones permiten una interacción intuitiva y conveniente con el altavoz.

El Echo Pop cuenta con micrófonos altamente sensibles que captan con precisión los comandos de voz desde cualquier lugar de la habitación. También ofrece controles táctiles en la parte superior para ajustar el volumen y silenciar el dispositivo. Estas opciones permiten una interacción intuitiva y conveniente con el altavoz. Amplia gama de utilidades: El Echo Pop ofrece numerosas utilidades, como alarmas personalizables, cronómetro, noticias actualizadas, diccionario, calculadora y entretenimiento con chistes, cuentos y juegos. Además, se puede utilizar como asistente para aprender idiomas y controlar dispositivos inteligentes en el hogar, como bombillas LED, termostatos y cámaras de seguridad.

El Echo Pop ofrece numerosas utilidades, como alarmas personalizables, cronómetro, noticias actualizadas, diccionario, calculadora y entretenimiento con chistes, cuentos y juegos. Además, se puede utilizar como asistente para aprender idiomas y controlar dispositivos inteligentes en el hogar, como bombillas LED, termostatos y cámaras de seguridad. Conectividad con dispositivos inteligentes: El Echo Pop es compatible con una amplia gama de dispositivos inteligentes, lo que permite controlarlos con comandos de voz. Desde encender luces hasta programar electrodomésticos, esta característica facilita la automatización del hogar y brinda mayor comodidad. Desde este nuevo Echo Dot, puedes hacer llamadas a tus Echo de versiones anteriores y agruparlo para que suene música en todos a la vez.

Desventajas

Ausencia de reloj: A diferencia de algunos modelos de la línea Echo, el Echo Pop no incluye reloj.

A diferencia de algunos modelos de la línea Echo, el Echo Pop no incluye reloj. Calidad de sonido limitada : No es un altavoz comparable con un Echo Show, pero sin con un Echo Dot. Es ideal para tener música de fondo y un asistente a mano, pero los graves profundos y los volúmenes altos son su punto débil.

: No es un altavoz comparable con un Echo Show, pero sin con un Echo Dot. Es ideal para tener música de fondo y un asistente a mano, pero los graves profundos y los volúmenes altos son su punto débil. Dependencia de la conexión eléctrica: El Echo Pop no tiene una batería incorporada y requiere estar conectado a una fuente de alimentación continua. Esto significa que no es portátil y debe estar enchufado para su funcionamiento, lo cual puede ser una limitación en términos de movilidad. Es cierto que todos los Echo tienen cable, pero seguimos esperando el dispositivo portátil para no depender del tema.

Lo tenéis disponible por 55 euros en Amazon.