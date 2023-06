Stellar Photo Recovery, os muestro cómo recuperar fotos borradas en pocos segundos

En un mundo cada vez más digital, la pérdida de fotos, audios y archivos de vídeo puede ser devastadora. Afortunadamente, programas como Stellar Photo Recovery (www.stellarinfo.com) vienen al rescate. Conocido previamente como Stellar Phoenix Photo Recovery, este software se encarga de recuperar fotos, vídeos y archivos de audio que hayan sido eliminados, perdidos o incluso afectados por virus.

Una característica destacable de este software es su amplio alcance. No sólo puede recuperar archivos de cámaras digitales y dispositivos de almacenamiento como discos duros (HDD), discos de estado sólido (SSD), tarjetas de memoria y dispositivos USB, sino que también puede recuperar datos de dispositivos específicos como cámaras sin espejo, cámaras de acción y drones de marcas populares. Para hacerlo más comprensible, las cámaras sin espejo son un tipo de cámara que no emplea un espejo para reflejar la luz en un visor óptico, lo cual las hace más ligeras y compactas que las cámaras réflex.

Stellar Photo Recovery es especialmente útil para fotógrafos, videógrafos, diseñadores e ilustradores, ya que permite la recuperación de archivos RAW. Los archivos RAW son imágenes que no han sido procesadas y contienen los datos directamente del sensor de la cámara, lo cual ofrece una mayor flexibilidad en el procesamiento posterior de la imagen.

Una ventaja adicional es su capacidad para recuperar datos de dispositivos con capacidad de almacenamiento mayor a 18 TB, lo cual no es común en muchas herramientas gratuitas de recuperación de fotos.

Por último, pero no menos importante, Stellar Photo Recovery ofrece una versión de prueba gratuita que permite escanear y previsualizar tus fotos eliminadas antes de decidir comprar el software. Este programa está disponible tanto para sistemas operativos Windows como para Mac.

Funcionalidades y Características de Stellar Photo Recovery

Primero os dejo el vídeo con todo lo que puede hacerse:

Y ahora pasados a la lista de funciones:

Recuperación de Fotos Borradas

Uno de los aspectos más importantes de Stellar Photo Recovery es su capacidad para recuperar fotografías que se han perdido o eliminado. El software puede restaurar imágenes de una gran variedad de formatos, incluyendo CR2, CR3, CRW de Canon, ERF de EPSON, RAF de Fujifilm, K25, KDC y DCR de Kodak, entre otros. Esto se traduce en una utilidad potente y versátil para cualquier persona que maneje imágenes digitales, ya sean fotógrafos profesionales o simplemente entusiastas de la fotografía.

Recuperación de Vídeos y Archivos de Audio

Además de las imágenes, Stellar Photo Recovery también puede recuperar vídeos y archivos de audio que hayan sido eliminados. Soporta una amplia variedad de formatos como MP4, 3GP, AVI, MPEG, MKV y más, para videos; y RPS, MP3, AU, WAV, MIDI, entre otros, para archivos de audio. Más abajo tenéis la lista completa.

Esta funcionalidad lo convierte en una herramienta valiosa para videógrafos, músicos o cualquier persona que maneje regularmente archivos de multimedia.

Compatibilidad con Dispositivos de Almacenamiento

Stellar Photo Recovery es altamente versátil en términos de los dispositivos de almacenamiento con los que es compatible. Puede recuperar fotos, vídeos y archivos de audio de una variedad de medios, incluyendo discos duros (HDD y SSD), tarjetas de memoria, USB, tarjetas SD y más. Esto implica que, independientemente del dispositivo donde se haya perdido la información, este software tiene la capacidad de encontrar y restaurar esos archivos valiosos.

Recuperación de Datos de Unidades Cifradas

Un aspecto único de Stellar Photo Recovery es su capacidad para recuperar datos de unidades cifradas. Para aquellos que utilizan la encriptación BitLocker para proteger sus datos, este software puede acceder a esos archivos perdidos o eliminados. Solo es necesario proporcionar la contraseña de BitLocker durante el proceso de escaneo. Esta característica garantiza la seguridad de los datos al mismo tiempo que permite la recuperación de archivos.

Escaneado Exhaustivo y Profundo

Stellar Photo Recovery realiza un escaneado exhaustivo de los dispositivos de almacenamiento en busca de archivos perdidos o eliminados. Si la exploración inicial no localiza los archivos deseados, el software ofrece una opción de escaneado profundo, que realiza una exploración más intensiva para garantizar que se encuentren todos los archivos posibles.

Creación de Imagen del Medio Seleccionado

Para prevenir futuras pérdidas de datos, Stellar Photo Recovery ofrece la opción de crear una imagen sector por sector del dispositivo de almacenamiento. Esta imagen puede ser utilizada en el futuro para recuperar datos, esencialmente proporcionando una copia de seguridad de todos los archivos existentes.

Recuperación de Archivos Unicode

Stellar Photo Recovery va más allá de la recuperación de archivos estándar con su capacidad para recuperar archivos Unicode. Los archivos Unicode son aquellos que utilizan un tipo de codificación específico para representar texto en diferentes lenguajes y scripts, y este software puede recuperarlos eficazmente.

Visualización de los Resultados del Escaneo

Una vez que Stellar Photo Recovery ha terminado de escanear el dispositivo de almacenamiento, proporciona una vista previa de los archivos recuperables. Los usuarios pueden seleccionar los archivos que desean restaurar a partir de esta vista previa, proporcionando un mayor control sobre el proceso de recuperación.

Guardar la Información del Escaneado

Finalmente, Stellar Photo Recovery permite a los usuarios guardar la información del escaneado y retomar la recuperación en un momento posterior. Esto significa que si el proceso de recuperación es interrumpido por cualquier razón, los usuarios pueden volver al punto en el que lo dejaron sin tener que escanear de nuevo todo el dispositivo.

A través de estas características y funcionalidades, Stellar Photo Recovery se posiciona como una opción sólida y confiable para la recuperación de archivos multimedia.

Relevancia para diferentes perfiles de usuarios

Fotógrafos, diseñadores, videógrafos e ilustradores

El software Stellar Photo Recovery ha ganado un lugar destacado en la caja de herramientas de profesionales visuales, abarcando desde fotógrafos hasta diseñadores, pasando por videógrafos e ilustradores. Este tipo de usuarios, a menudo, manejan archivos RAW, considerados la ‘materia prima’ en el mundo de la imagen y del video, que contienen información sin procesar y directamente capturada por el sensor de la cámara. Estos archivos son muy sensibles y, a la vez, de gran valor para los profesionales, por lo que su pérdida puede suponer un gran inconveniente. Aquí es donde entra en juego la utilidad de Stellar Photo Recovery.

Este programa ha sido destacado, especialmente, por su capacidad para recuperar archivos RAW de cualquier modelo de cámara, sin importar la marca. Esto significa que, independientemente del equipo que utilice el profesional, el software puede acceder a los datos perdidos o eliminados y recuperarlos. Esto le otorga a Stellar Photo Recovery un valor incalculable para los profesionales que trabajan con imágenes y videos.

Además, el hecho de que este programa pueda restaurar fotos y videos eliminados de forma reciente o permanente de medios con tamaños tan grandes como 18 TB y más, también es una ventaja importante. La mayoría de las herramientas gratuitas de recuperación de fotos disponibles en el mercado suelen presentar problemas con dispositivos de alta capacidad de almacenamiento, pero Stellar Photo Recovery opera sin dificultades en este aspecto.

Usuarios de Adobe, Lightroom, Photoshop y otras herramientas de edición fotográfica

No es únicamente el sector de los profesionales de la imagen el que se beneficia de Stellar Photo Recovery. Los usuarios de programas de edición fotográfica como Adobe, Lightroom, Photoshop, entre otros, también encuentran en este software un aliado fundamental.

Los que utilizan estas herramientas de edición a menudo trabajan con un amplio rango de formatos de archivo, entre los que se incluyen gráficos, logotipos, dibujos e ilustraciones. En el proceso de edición y postproducción, es posible que se pierdan datos o se eliminen por error. Ante estos contratiempos, Stellar Photo Recovery muestra su utilidad al ser capaz de recuperar estos archivos perdidos.

El software es compatible con la recuperación de una variedad diversa de formatos. Este espectro amplio de compatibilidad asegura que los usuarios de las diferentes herramientas de edición fotográfica puedan recuperar sus archivos perdidos, sin importar el formato en el que estén trabajando.

Además, es importante destacar la función de vista previa de los archivos multimedia que ofrece Stellar Photo Recovery. Los usuarios pueden visualizar en pantalla completa los videos recuperables y obtener una previsualización de las fotos, los audios y los videos perdidos y eliminados de todos los formatos de archivo. Este aspecto es particularmente útil para los usuarios de software de edición, ya que les permite confirmar que los archivos recuperados son exactamente los que estaban buscando.

Versiones Avanzadas del Software

Edición Professional

La Edición Professional de Stellar Photo Recovery va más allá de la simple recuperación de fotos y vídeos eliminados, su propósito es proporcionar una solución completa para la restauración de contenido multimedia. Esta versión incluye una funcionalidad esencial, la habilidad para reparar imágenes dañadas. ¿Y qué significa exactamente esto? Básicamente, si una imagen se encuentra corrupta o inaccesible debido a cualquier razón, esta herramienta avanzada de Stellar puede ayudar a repararla y volverla utilizable.

De esta manera, Stellar Photo Recovery Professional ofrece una doble funcionalidad, actuando tanto como una herramienta de recuperación como una herramienta de reparación. Resulta particularmente útil cuando, por ejemplo, un archivo de imagen se daña por la interrupción del proceso de almacenamiento o transferencia, y no puede ser abierto con ningún software de edición o visualización de imágenes. Aunque parezca un problema sin solución, Stellar Photo Recovery Professional puede ser de gran ayuda para remediar este tipo de situaciones.

En el caso de que la cosa se ponga difícil, siempre podemos recurrir a los servicios de laboratorio Stellar.

Edición Premium

La Edición Premium de Stellar Photo Recovery lleva la funcionalidad del software a otro nivel. Esta versión ofrece una solución completa para la recuperación y reparación de contenido multimedia, y se distingue por su capacidad para reparar un número ilimitado de vídeos y fotos corruptos, dañados o distorsionados. No importa el dispositivo de origen de estas imágenes o vídeos dañados, este poderoso software puede restaurarlos a su estado original.

El valor de la Edición Premium radica en su habilidad para trabajar con cualquier formato de foto o vídeo, independientemente de cuán dañado esté el archivo. Es por ello que se convierte en una herramienta esencial para fotógrafos, videógrafos y agencias de vídeo, cuyo trabajo implica constantemente la grabación, edición y manejo de archivos multimedia.

Este potente software no solo ofrece la posibilidad de recuperar y restaurar fotos y vídeos eliminados o dañados, sino que también ofrece una función de reparación avanzada que puede corregir incluso los problemas más graves en las imágenes y vídeos. De este modo, la Edición Premium de Stellar Photo Recovery se convierte en una de las soluciones de recuperación y reparación de contenido multimedia más completas del mercado.

Herramientas adicionales

Stellar Photo Recovery se ha posicionado en el mercado como una de las herramientas más versátiles y potentes para recuperar archivos multimedia eliminados o perdidos. No se limita a ser una herramienta de recuperación, sino que integra diversas características adicionales que potencian su funcionalidad y eficacia. En este artículo nos adentraremos en las funcionalidades de información SMART de la unidad de almacenamiento, soporte para soportes de almacenamiento de gran capacidad, recuperación de fotos de discos duros 4K, y la posibilidad de vista previa de archivos multimedia antes de la recuperación.

Una de las principales fortalezas de este software es la capacidad de proporcionar información SMART sobre la unidad de almacenamiento, volumen o partición. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) es una tecnología de monitoreo y análisis que alerta sobre posibles fallos en el hardware. Así, Stellar Photo Recovery no solo restaura tus archivos, sino que te brinda datos cruciales sobre el estado de salud y la temperatura de tu disco duro, permitiendo prevenir futuras pérdidas de datos.

Avanzando en las características únicas de Stellar Photo Recovery, encontramos su habilidad para trabajar de manera eficaz con soportes de almacenamiento de gran capacidad. Mientras otras herramientas gratuitas suelen fallar con dispositivos de alto volumen, este software se destaca, permitiendo restaurar archivos borrados de medios con capacidades de hasta 18 TB o más.

En un mundo digital donde la calidad de las imágenes y videos no deja de aumentar, se hace imprescindible la capacidad de recuperar archivos de discos duros 4K. Este tipo de discos almacenan datos en sectores de 4096 bytes, un formato que no todos los programas de recuperación pueden manejar. Stellar Photo Recovery se desmarca con su habilidad para restaurar fotos, videos y archivos de audio de estos discos duros, independientemente de si están configurados con sistemas de archivos FAT32, ExFAT, HFS+, NTFS o APFS.

Finalmente, cabe destacar una funcionalidad que a menudo se pasa por alto pero que resulta esencial para cualquier usuario: la vista previa de archivos multimedia antes de la recuperación. Este software te permite revisar y seleccionar específicamente los archivos que deseas recuperar, ofreciendo una vista previa a pantalla completa de los videos recuperables y las imágenes.

Tipos de archivos que Stellar Photo Recovery puede recuperar

Stellar Photo Recovery, un aclamado software de recuperación multimedia, despliega su habilidad para restaurar una amplia gama de tipos de archivos. Este programa, reconocido por su eficacia y versatilidad, puede rescatar desde imágenes en formatos convencionales hasta contenido en crudo de cámara (RAW), pasando por una extensa lista de formatos de audio y vídeo.

La primera línea de acción de Stellar Photo Recovery se centra en los formatos de fotos. Destaca por su capacidad para manejar archivos de Nikon (.NEF, .NRW), Kodak (.KDC, .DCS, DRF, .D25), Olympus (.ORF), Panasonic (.RAW, .RW2), Sony (.ARW, .SRF, .SR2), Fuji (.RAF), Sigma (.X3F), Pentax (.PEF), Minolta (.MRW) y Canon (.CRW), entre otros. Estos formatos, comúnmente usados en las cámaras digitales, son cruciales para los fotógrafos profesionales y aficionados que buscan recuperar su valioso trabajo.

Además, no se queda atrás en cuanto a formatos de audio. Stellar Photo Recovery puede rescatar archivos RPS, MP3, AU, WAV, MIDI, OGG, AIFF, RM, WMA, RA, M4P, M4A, ACD, AMR, AT3, CAFF, DSS, IFF, M4R, NRA y SND. Estos formatos son esenciales para los audiófilos y productores de música que necesitan recuperar grabaciones o pistas perdidas.

Finalmente, el programa también tiene un impresionante dominio sobre los formatos de vídeo. Puede recuperar archivos MP4, 3GP, AVI, MPEG, MKV, AVCHD (MTS), DIVX, MOI, VOB, OGM, 3G2, ASX, MTS, AJP, F4V, VID, TOD, HDMOV, MOV, MQV, M4B, M4V, WMV, MXF y SVI. Esto lo convierte en una herramienta invaluable para los videógrafos y cinéfilos que buscan rescatar clips perdidos o dañados.

Cabe destacar que Stellar Photo Recovery brinda una característica única: la posibilidad de añadir un nuevo tipo de archivo a la lista de formatos recuperables. Esto significa que si un usuario no encuentra el formato que necesita en la lista de tipos de archivo admitidos, tiene la opción de agregarlo manual o automáticamente, lo que brinda una flexibilidad y utilidad excepcionales al producto.

Conclusión

Después de haberlo instalado en pocos minutos, tal y como se aprecia en el vídeo, y haber recuperado fotos en pocos segundos sin necesidad de usar el escaneado profundo, solo tengo buenas palabras para este software.

Uno de los aspectos más resaltantes de Stellar Photo Recovery es su capacidad para adaptarse. Ofrece al usuario la opción de añadir su propio tipo de archivo para recuperarlo si este no se encuentra en la lista de tipos de archivo admitidos. Esto eleva su utilidad y le brinda una flexibilidad que no se encuentra en muchas otras herramientas de recuperación de datos.

A pesar de su gran potencia, Stellar Photo Recovery es amigable con el usuario. Ofrece una vista previa de los archivos multimedia antes de la recuperación, permitiendo al usuario confirmar si los archivos recuperados son los que necesita. También proporciona información SMART sobre la unidad de almacenamiento, dándole al usuario una visión clara de la salud de su disco duro.

Una relación calidad precio excelente, que solo entenderán los que hayan perdido información y necesiten recuperarla de forma fiable y urgente.

Enlace: www.stellarinfo.com