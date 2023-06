El navegador Opera se actualiza en Android integrando su propia IA

Opera no solo está mejorando su dinámica en su versión de escritorio con la integración de su IA, sino que también sigue la misma línea en su app para Android.

Sí, la IA basada en el motor Composer AI de Opera está disponible para usarla desde nuestro móvil Android. Te contamos los detalles.

Opera llega con su IA integrada a Android

En un artículo anterior te contamos de Opera One. La última versión del navegador que trae su propia IA integrada, más allá de tener acceso directo para usar ChatGPT desde la barra literal.

Una dinámica que ahora también encontramos en la app de Opera para Android. Sí, Aria, la nueva IA del navegador de Opera está disponible en el móvil.

Tal como ves en la imagen de arriba, la IA estará disponible en la página principal del navegador. Y para usarla, el único requisito será que inicies sesión con tu cuenta de Opera. Así que, si estás usando el navegador en modo de invitado, no podrás usar las funciones de la IA.

Cómo usar la IA de Opera en el móvil

Una vez que te creas una cuenta en Opera, o inicias sesión si ya tienes una existente, podrás realizarle cualquier consulta:

Ya sea que esté buscando información, generando texto o código, o buscando respuestas a consultas sobre productos, Aria actúa como su experto en web y navegador, colaborando con IA para brindar información inteligente e ideas frescas

La dinámica para usar esta IA es simple, ya que sigue la misma dinámica que usas para ChatGPT. Solo escribe un solicitud, y Aria te responderá automáticamente en el mismo apartado. Verás que te puede dar resultados en tiempo real, ya que está conectada a internet.

Si ya tienes Opera instalado en tu móvil Android, y aún no ves esta integración con Aria, no te preocupes. Es posible que aún no hayas recibido la última actualización de Opera, y esté pendiente para instalar en Google Play.