Las nuevas herramientas de Google for Education para la enseñanza y aprendizaje

Ya viene siendo tradición que finalizando el curso escolar en vigor, algunas compañías tecnológicas presenten las novedades para sus plataformas educativas de cara al siguiente curso escolar.

Hoy ha sido Google quien, aprovechando la celebración de ISTE, la exposición de tecnología educativa más grande de los Estados Unidos, ha presentado sus novedades para el ámbito educativo con la llegada de nuevas herramientas a Google for Education.



Tanto las nuevas herramientas como la actualización de las actuales persiguen una mejora en la experiencia educativa, ofreciendo todo tipo de facilidades a los educadores para ser más eficientes a la hora de impartir sus temarios.

Para una aprendizaje más personalizado

En este apartado, Google presenta la integración de su servicio infantil para el aprendizaje de la lectura Read Along en Google Classroom, para facilitar el aprendizaje tanto con recursos propios como los del propio servicio, contando con ayuda de la IA para ir recibiendo sugerencias, y hacer el seguimiento continuo del progreso de aprendizaje de los estudiantes, estando por ahora en fase de acceso anticipado y disponible en inglés.

Google Classroom también permitirá que en tareas donde se adjunten vídeos en YouTube, los educadores puedan incluir preguntas interactivas para verificar la comprensión a lo largo de la duración de los vídeos, pudiendo aportar sus propias preguntas o seleccionar y editar preguntas que la IA vaya sugiriendo. Por el momento, esta característica entrará pronto en fase beta para estar disponible en inglés, español, portugués, japonés y malayo.

La aplicación Screencast para Chromebooks contará con herramientas de demostración y permitirá llevar las presentaciones hacia cualquier equipo de escritorio o tableta a través del reproductor web. Mediante el uso de la función cast moderator de ChromeOS vinculado en Screencast, profesores y estudiantes podrán compartir sus pantallas de forma inálambrica en una pantalla central mediante un código de acceso seguro.

Y también llega Google for Education App Hub como lugar donde educadores como administradores podrán buscar aplicaciones que se puedan integrar en las tareas de Classroom a través de los complementos de Classroom, herramientas que faciliten la gestión de las clases, y más.

Mejorando la colaboración y accesibilidad

En este apartado, Google dice que Google Meet está adquiriendo nuevas capacidades, destacando el emparejamiento de mosaicos para el emparejamiento de dos personas en las reuniones, de modo que cuando cualquiera de ellas hable, ambos destaquen en pantalla, como por ejemplo el emparejamiento de un presentador y su intérprete de lenguaje de señas.

Meet también está adquiriendo capacidades de preguntas y respuestas y de encuestas a las transmisiones en vivo para posibilitar interacciones más grandes. Y a través de Education Plus, Meet ahora admite hasta un máximo de 1.000 asistentes.

La función de análisis llegará en los próximos meses a Classroom para que los educadores tengan una mejor visión de la participación y rendimiento de los estudiantes, incluyendo la conclusión de tareas, las calificaciones obtenidas, y más.

Para facilitar la planificación de lecciones, tanto responsables de planes académicos como profesores verificados podrán compartir enlaces de plantillas de clase y trabajos de clase para ver el contenido o inspirarse en ideas para llevar contenidos a sus clases sin necesidad de ser un maestro colaborador. Esta característica llega a Classroom en fase beta en disponible en inglés, español, portugués y japonés.

Educadores acogidos a los planes Teaching and Learning Upgrade y Education Plus también podrán planificar, organizar y analizar tareas y calificaciones acorde a los periodos de calificación que elijan.

Y en Chrome en el escritorio pronto dispondrá de la herramienta de modo de lectura que modifica las características de los textos para facilitar la lectura de forma más sencilla y libre de distracciones. Y usuarios con lectores de pantalla se podrán aprovechar en los próximos meses de la tecnología PDF OCR en el navegador Chrome de ChromeOS para la conversión de imágenes a textos.

Aprendizaje seguro

En este apartado, Google señala que los estudiantes contarán con nuevas herramientas para llevar a cabo su aprendizaje de forma segura.

Los administradores tendrán nuevos controles de Google Workspace for Education, para tenerlo más fácil a controlar tanto quienes acceden y sobre qué aplicaciones en una organizando y cuando. Drive aumenta las protecciones contra el correo no deseado con la llegada de la nueva vista, que permite separar y revisar los archivos, marcando aquellos elementos que no se quieran como no deseados.

Los Chromebooks contarán con mayores controles de datos para que los administradores puedan configurar reglas para evitar la copia de contenidos, las capturas de pantalla, la compartición de pantalla y la impresión, posibilitándoles llevar a cabo una mejor protección de los contenidos, mientras que docentes y estudiantes contarán en los Chromebooks con nuevos conmutadores de privacidad para un mayor control.

Vía/Crédito de imagen: Google