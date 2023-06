¿Vivimos en el interior de un gigantesco agujero negro? Una nueva perspectiva cosmológica

En la vastedad del cosmos, nos enfrentamos a un enigma intrigante: ¿podría nuestra Tierra, y de hecho todo nuestro universo, estar dentro de un agujero negro? Esta idea, aunque asombrosa, se está explorando en el ámbito de la física y la cosmología.

El agujero negro: una fuerza de aniquilación

Un agujero negro es una región del universo donde la gravedad es tan fuerte que distorsiona el tiempo y el espacio alrededor. Esta gravedad extrema significa que nada puede escapar de él, ni siquiera la luz. Si la Tierra hubiera sido tragada por un agujero negro, el potente tirón gravitatorio habría resultado en su aniquilación instantánea. Por lo tanto, se descarta la posibilidad de que la Tierra haya terminado dentro de un agujero negro de esta manera.

Nuestro universo: ¿un producto de un agujero negro?

Sin embargo, hay otra teoría propuesta por la cosmología de Schwarzschild. Según esta teoría, nuestro universo puede haberse formado dentro de un agujero negro. La propuesta sostiene que la singularidad de un agujero negro, un punto de densidad infinita, pudo haber experimentado una compresión extrema, similar al estado del universo antes del Big Bang. Esta compresión intensa pudo haber desencadenado una explosión, formando así nuestro universo en expansión dentro del agujero negro.

Gaurav Khanna , un físico de agujeros negros de la Universidad de Rhode Island, comentó:

Un agujero negro se parece mucho al Big Bang al revés… Las matemáticas se parecen, mientras que un agujero negro colapsa en un punto diminuto y altamente denso, el Big Bang explotó desde ese punto.

Una teoría postula que el Big Bang fue primero la singularidad de un agujero negro en un universo padre más grande. El centro denso se comprimió y comprimió, «hasta que de alguna manera explotó y se formó un universo bebé dentro del agujero negro», dijo Khanna.

La vastedad de nuestro hogar cósmico

Si nuestra Tierra y, de hecho, todo nuestro universo se encuentran dentro de un agujero negro, no sería un agujero negro común. Tendría que ser de un tamaño asombroso, comparable al tamaño del universo. Si estuviéramos dentro de un agujero negro más pequeño, observaríamos las huellas reveladoras de las distorsiones extremas causadas por la gravedad, como el tiempo desacelerado y la materia estirada. Sin embargo, estas señales no se observan, lo que sugiere que el agujero negro en el que podríamos existir es tan vasto que no podemos viajar lo suficientemente lejos o rápido para detectar dichas distorsiones.

La teoría de que vivimos dentro de un agujero negro plantea posibilidades fascinantes y desafíos tremendos. Desde nuestra perspectiva, no podríamos saber de la existencia de un posible universo «padre» fuera del agujero negro. Si esta teoría resulta ser verdadera, no solo cambiaría nuestra comprensión de nuestra propia existencia, sino que también nos haría reconsiderar el concepto de universos múltiples y cómo interactúan entre sí. Nos enfrentamos a un misterio cósmico de proporciones insondables y a la perspectiva emocionante de que la realidad podría ser mucho más grande y más compleja de lo que jamás podríamos haber imaginado.

Más información en livescience.com