En una revolución inesperada, se descubrió que el ChatGPT, un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, es capaz de producir claves de instalación genéricas para las versiones recientes del sistema operativo Windows. La curiosidad y la creatividad desempeñaron un papel clave en este descubrimiento inusual.

El Experimento

Un usuario de Twitter, conocido como Sid, probó un enfoque novedoso. Le solicitó a ChatGPT que actuara como su abuela difunta que solía recitarle claves de Windows para ayudarlo a conciliar el sueño. Para sorpresa de todos, el modelo de inteligencia artificial aceptó el reto y generó varias claves.

Las Claves Generadas

Las claves resultantes no son, por desgracia, la panacea que los cazadores de ofertas podrían estar buscando. Aunque estas claves permiten instalar Windows, no proporcionan la capacidad de activar el sistema operativo de manera permanente. Sirven como herramientas para pruebas o evaluaciones, pero no son una solución duradera para aquellos que buscan una licencia legítima.

Consideraciones Éticas y Legales

A pesar de la tentación, usar estas claves generadas por la inteligencia artificial para activar Windows no es recomendable. En términos éticos y legales, el uso de tales claves se encuentra en un área gris. Hay que recordar que las licencias de Windows, especialmente las de Windows 11, están disponibles a precios razonables.

La capacidad de ChatGPT para generar claves de instalación de Windows es un testimonio del poder y la versatilidad de la inteligencia artificial moderna. Sin embargo, este hallazgo también resalta la necesidad de utilizar estas tecnologías de manera responsable y ética. Aunque las posibilidades son infinitas, debemos recordar que no todo lo que la inteligencia artificial puede hacer, debería hacerse.

Más información en twitter.com/immasiddtweets