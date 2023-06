Katamari, el nuevo juego de Google directamente en su buscador

Si eres fan de los videojuegos, Google tiene una sorpresa para ti. Recientemente, la compañía ha lanzado un divertido minijuego de Katamari integrado directamente en su buscador. Este juego, originario de la serie de juegos de Bandai Namco, permite a los usuarios recoger objetos de la página de búsqueda y hacer crecer una bola de Katamari.

¿Cómo jugar al minijuego de Katamari?

Para empezar, solo tienes que buscar «Katamari» en Google y hacer clic en el icono de la bola de Katamari que aparece en la pantalla. A medida que mueves la bola sobre la página, esta recoge imágenes, palabras, barras de búsqueda y otros elementos HTML. A diferencia del juego original de Katamari, el minijuego de Google no tiene límite de tiempo, lo que lo convierte en una forma divertida de procrastinar durante una larga jornada laboral.

Lucas Bullen, ingeniero de Google, sobre el minijuego

Según Lucas Bullen, ingeniero de software líder en el proyecto del minijuego de Katamari, la iniciativa se lanzó hace pocos días. Bullen también reveló que Google tiene otros widgets de videojuegos ocultos para los fans de títulos como Star Fox y The Last of Us.

Rendimiento del minijuego: ordenador vs smartphone

Aunque el minijuego de Katamari está disponible tanto en ordenadores como en smartphones, funciona mejor en el primero. En un smartphone, la bola de Katamari responde más lentamente y resulta incómodo desplazarse por la página mientras intentas hacer crecer la bola.

Un regreso nostálgico: We Love Katamari REROLL + Royal Reverie

Si el minijuego de Google te ha dejado con ganas de más Katamari, te alegrará saber que We Love Katamari REROLL + Royal Reverie, el segundo juego de la serie, se ha re-lanzado en la Nintendo Switch el 2 de junio.

Con iniciativas como esta, Google demuestra una vez más su compromiso con la innovación y la creación de experiencias únicas para los usuarios. A través de la integración de juegos en su buscador, Google no solo aporta un toque de diversión a su plataforma, sino que también celebra la cultura de los videojuegos y reconoce su relevancia en nuestra sociedad actual.