Fix My Code, nueva herramienta de IA para programadores

En la era digital en la que vivimos, no es raro encontrar barreras digitales. De hecho, el 97% de los sitios web actuales presentan inaccesibilidad para las personas con discapacidades. Este es un problema creciente, ya que diariamente se publican 200,000 nuevos sitios web. El reto para la comunidad tecnológica es enorme, y es urgente hacer del mundo digital un espacio más accesible para todos.

La solución: Fix My Code with AI

En este escenario, surge una herramienta que pretende marcar la diferencia: «Fix My Code with AI«. Esta innovadora herramienta, desarrollada por UserWay, está diseñada para ayudar a los desarrolladores a codificar de una manera más accesible. UserWay es una empresa conocida en el mundo de la tecnología por su extensa experiencia en prácticas de codificación accesibles, usabilidad y cumplimiento de normativas.

Funcionamiento de la herramienta

La funcionalidad de Fix My Code with AI radica en su modelo de aprendizaje automático. Este modelo ha sido entrenado usando los Modelos de Lenguaje a Gran Escala (LLM) de OpenAI, permitiendo que el software sea capaz de adherirse a los estándares de accesibilidad digital globales, tales como las pautas WCAG AA.

En términos sencillos, WCAG AA son directrices que ayudan a los desarrolladores a hacer su contenido más accesible a personas con discapacidades.

Qué son las WCAG

Las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) son un estándar internacional desarrollado a través del proceso del Consorcio World Wide Web (W3C), con el objetivo de proporcionar un único estándar compartido para la accesibilidad del contenido web que cumpla con las necesidades de individuos, organizaciones y gobiernos a nivel internacional.

Estas directrices explican cómo hacer el contenido web más accesible para las personas con discapacidades. Cuando hablamos de «contenido web» nos referimos, en general, a la información en una página web o aplicación web. Esto incluye tanto la información natural (como texto, imágenes y sonidos), como el código o marcado que define la estructura, presentación, etc.

Las WCAG comprenden diferentes versiones: WCAG 2.0, publicada el 11 de diciembre de 2008, WCAG 2.1, publicada el 5 de junio de 2018, y WCAG 2.2, cuya versión final se espera para 2023. Cada versión incluye y amplía a la anterior, siendo así retrocompatibles.

Las WCAG están estructuradas en 12-13 directrices, organizadas bajo cuatro principios: perceptible, operable, comprensible y robusto. Para cada directriz, existen criterios de éxito comprobables, que se clasifican en tres niveles: A, AA y AAA. Estos criterios de éxito son los que determinan la «conformidad» con las WCAG.

El público principal de las WCAG incluye desarrolladores de contenido web, desarrolladores de herramientas de creación web, desarrolladores de herramientas de evaluación de accesibilidad web y otros que deseen o necesiten un estándar para la accesibilidad web.

Además, WCAG 2.0 fue aprobada como un estándar ISO: ISO/IEC 40500:2012, lo que respalda aún más su importancia y aplicabilidad global. Las traducciones autorizadas y no oficiales de las WCAG 2 se enumeran en WCAG 2 Translations.

Un largo camino recorrido: UserWay desde 2016

Desde 2016, UserWay ha trabajado arduamente para desbloquear experiencias en línea. Sus productos y servicios basados en la inteligencia artificial han ayudado a más de un millón de sitios web en todo el mundo a garantizar el cumplimiento y la accesibilidad. Por tanto, Fix My Code with AI no es solo una herramienta, sino el resultado de un compromiso sostenido con la creación de un mundo digital inclusivo.

No cabe duda de que el lanzamiento de Fix My Code with AI marca un hito en el camino hacia la accesibilidad digital. Con esta herramienta, UserWay demuestra que la combinación de la inteligencia artificial y el compromiso social pueden abrir puertas que hasta ahora parecían cerradas. Es una invitación para todos los desarrolladores, diseñadores y organizaciones a utilizar la tecnología como un instrumento para crear un mundo más inclusivo.

