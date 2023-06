EVs enmascarados: ¿Están los fabricantes de coches eléctricos viviendo en el pasado?

La evolución de los vehículos eléctricos (EVs) está transformando drásticamente la industria automotriz. Sin embargo, se está gestando una tendencia extraña: en lugar de abrazar plenamente el futuro eléctrico, algunos fabricantes están adoptando elementos superfluos de los vehículos tradicionales para imitar su experiencia de conducción.

Experimentos controvertidos

Toyota, el gigante automotriz, está explorando un concepto intrigante. Está trabajando en un prototipo de vehículo eléctrico que simula la sensación de conducir un coche con transmisión manual. No hay un motor real ni un eje de transmisión, sino un cambio de marchas sin función y un altavoz instalado en el suelo para emitir sonidos artificiales de motor. Para aquellos a los que les gustaba la emoción de calarse en un coche manual, este prototipo incluso simula un «calado» si se maneja incorrectamente. Todo esto es producto de la tecnología de software, intentando replicar el sentimiento nostálgico de la conducción tradicional. Pero, ¿es realmente lo que quieren los consumidores?

Dodge también está jugando con la idea de sonidos de motor falsos para su próxima línea de vehículos eléctricos de alto rendimiento. Sin embargo, sus primeros intentos han encontrado resistencia. El sonido del motor de su concepto Charger Daytona SRT se comparó con el chillido de un gato montés irritado, causando comentarios negativos y obligando al CEO de Dodge a asegurar a los aficionados que el sonido aún estaba en desarrollo.

Transmisiones manuales: ¿nostalgia o necesidad?

Otras marcas no se quedan atrás. Ford presentó un Mustang eléctrico con una caja de cambios manual de seis velocidades, aunque solo como un concepto único por el momento. El concepto Magneto de Jeep también presenta una transmisión manual, mientras que Lexus está desarrollando un sistema de cambio que emula la sensación de un embrague y una palanca de cambios en un coche eléctrico.

Esta insistencia en replicar la experiencia de conducción de un vehículo con transmisión manual en los EVs puede parecer desconcertante. La transmisión manual ha estado en declive durante décadas, y ahora solo una pequeña fracción de los coches nuevos se venden con palanca de cambios. En 2018, el 3,7% de los nuevos vehículos vendidos tenían transmisión manual, una cifra que se redujo al 2,7% en 2020.

El desafío de adoptar la electricidad

Estos movimientos peculiares por parte de los fabricantes de automóviles pueden ser indicativos de una resistencia subyacente al cambio en la industria automotriz. A pesar de invertir miles de millones en el desarrollo de vehículos eléctricos, los fabricantes parecen tener cierto escepticismo hacia la aceptación de los EVs por parte de los consumidores y la posible pérdida de los mercados de aficionados y restauraciones de posventa.

Las comunidades de fans de los EVs parecen estar girando principalmente en torno a Tesla, dejando al resto de la industria a la zaga y luchando por comprender el futuro del transporte.

Por último, es crucial recordar que el futuro de los vehículos eléctricos no debería verse ensombrecido por la obsolescencia de los motores de combustión interna. Los coches seguirán siendo rápidos, incluso más que antes, y las comunidades de aficionados de los EVs encontrarán su lugar. Pero no es necesario que los EVs pretendan ser algo que no son.