Inteligencia Artificial de TikTok al servicio de la publicidad: genera guiones en segundos

En el cambiante mundo de las redes sociales, TikTok ha dado un gran paso adelante con su nueva herramienta de IA, el Script Generator. Esta innovación tiene como objetivo asistir a las empresas en la creación de guiones publicitarios, optimizando el tiempo y esfuerzo de los profesionales del marketing.

El Script Generator es una herramienta basada en Inteligencia Artificial generativa. Su objetivo es brindar a los usuarios guiones publicitarios personalizados. El proceso es sencillo: los usuarios seleccionan una industria, luego ingresan un nombre y descripción de producto. En cuestión de momentos, la herramienta genera un guion personalizado para los anuncios de video.

Para poner a prueba esta característica, seleccioné «Juegos» como la industria, con una descripción de un juego arcade.

El resultado fueron tres opciones de guion únicas, cada una proporcionando instrucciones detalladas para escenas, incluyendo voz en off, visuales en pantalla y posibles superposiciones de texto.

A pesar de la eficiencia de la herramienta, TikTok ha dejado claro que los usuarios deben usar los guiones generados por IA bajo su propio riesgo. La compañía no proporciona ninguna garantía sobre el contenido generado. Esta advertencia se debe probablemente a las «alucinaciones» que los modelos de IA pueden producir, que a veces resultan en contenido incorrecto o inapropiado.

Este es el texto:

El contenido del script se genera automáticamente en función de la información proporcionada por usted. TikTok no hace promesas ni garantías con respecto al contenido generado por Script Generator. Es exclusivamente su decisión utilizar y/o publicar contenido creado con el Generador de secuencias de comandos en cualquier anuncio u otro material. Usted es el único responsable de cualquier contenido creado con el Generador de secuencias de comandos, incluida la garantía de que dicho contenido sea preciso y cumpla con las leyes y regulaciones aplicables, y TikTok no respalda, patrocina ni aprueba este contenido. La información que envíe se compartirá con nuestro proveedor de servicios externo para generar el contenido creado por Script Generator. No comparta ninguna información personal, sensible o confidencial.