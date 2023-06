Cohere, el diamante en bruto de la IA, atrae $270 millones en inversión para revolucionar la Inteligencia Artificial empresarial

Cohere, la startup de inteligencia artificial (IA) con sede en Toronto, ha hecho un gran salto en su financiación con una inversión de $270 millones en su última ronda de financiación de Serie C. Este impulso financiero fue liderado por Inovia, y contó con la participación de gigantes de la tecnología como Nvidia, Oracle y Salesforce Ventures, catapultando la valoración de la empresa a más de $2 mil millones.

Pioneros en IA Generativa

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha elogiado al equipo de Cohere por sus contribuciones fundamentales a la IA generativa, una técnica que permite a las máquinas generar datos que se asemejan a los datos humanos, como texto o imágenes. Huang espera que el servicio de Cohere ayude a las empresas en todo el mundo a aprovechar estas capacidades para automatizar y acelerar sus operaciones.

La calidad como estandarte

El CEO y cofundador de Cohere AI, Aidan Gomez, ha subrayado la alta calidad de los modelos fundamentales de la compañía. Estos modelos están destinados a rivalizar con los mejores de Google, OpenAI y otros, ofreciendo a los desarrolladores y las empresas acceso a procesamiento de lenguaje natural (o NLP, una rama de la IA que permite a las máquinas entender, interpretar y generar lenguaje humano) impulsado por modelos de lenguaje de gran tamaño.

El auge de la IA Generativa

La IA generativa ha estado atrayendo grandes inversiones desde que Microsoft inyectó $10 mil millones en OpenAI en enero. Cohere ha sabido aprovechar esta corriente, al igual que Anthropic, otra startup de IA basada en San Francisco y competidora de OpenAI, que recientemente anunció una inversión de $450 millones en su financiación de Serie C.

Un modelo agnóstico a la nube

Cohere ha destacado que su conjunto de IA para empresas es agnóstico a la nube. Esto significa que está diseñado para ser desplegado en el entorno en la nube existente de un cliente, en su nube privada virtual (VPC, un tipo de nube privada dentro de la nube pública que proporciona una capa extra de seguridad) o in situ. Este modelo ofrece gran flexibilidad a los clientes y abre la puerta a una mayor adopción de la IA en el ámbito empresarial.

El despertar de una visión

La creación de Cohere surge de la frustración de Aidan Gomez y un grupo de colegas de Google Brain, coautores del paper original «Attention Is All You Need», que establece las bases del modelo Transformer (un modelo de aprendizaje automático que ha revolucionado el NLP). Observaron una adopción masiva de los transformers dentro de Google, pero no fuera de él. Como respuesta a esta barrera, decidieron fundar sus propias startups, y así nació Cohere.

Con Cohere, Gomez y su equipo buscan reducir las barreras que impiden a las empresas y a los desarrolladores jóvenes adoptar el NLP. La visión de Cohere de democratizar el acceso a la IA potente podría marcar un antes y un después en cómo las empresas y los desarrolladores trabajan y se adaptan a la era de la IA.