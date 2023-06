Vimeo abandona sus apps de televisión y apuesta por la transmisión desde dispositivos móviles

Vimeo, conocida plataforma de videos, ha decidido dejar de ofrecer soporte a sus aplicaciones de televisión a partir del 27 de junio. Esto implica que las versiones de Vimeo para Android TV, Apple TV, Fire TV y dispositivos Roku ya no estarán disponibles en las tiendas de aplicaciones y no recibirán actualizaciones. La compañía ha comunicado que su enfoque principal es servir como una plataforma de video amigable para empresas y creativos, por lo que estas aplicaciones de televisión no se alinean con su estrategia. Sin embargo, Vimeo sugiere que los usuarios pueden seguir disfrutando de sus videos en la pantalla grande transmitiéndolos desde sus dispositivos móviles a través de Apple AirPlay o Google Cast.

Vimeo apuesta por la transmisión desde dispositivos móviles

Vimeo, en lugar de competir directamente con YouTube, se ha posicionado como una plataforma de video orientada a satisfacer las necesidades de empresas y creativos. Este enfoque estratégico ha llevado a la compañía a tomar la decisión de descontinuar el soporte para sus aplicaciones de televisión. Según Vimeo, estas aplicaciones ya no cumplen con los estándares de la compañía y no se ajustan a su visión de futuro. Como resultado, Vimeo considera que transmitir videos desde dispositivos móviles brinda una experiencia más completa y acorde a sus objetivos.

Una nueva forma de disfrutar de Vimeo en la TV

Aunque esta transición podría resultar incómoda para algunos usuarios habituados a utilizar las aplicaciones de Vimeo en sus televisores, la compañía busca ofrecer alternativas para que puedan seguir disfrutando de sus videos favoritos en la pantalla grande. Ahora, en lugar de acceder a través de una aplicación en el televisor, se recomienda transmitir los videos desde un dispositivo móvil utilizando tecnologías como Apple AirPlay o Google Cast.

Ventajas de la transmisión desde dispositivos móviles

Vimeo destaca que la transmisión desde dispositivos móviles brinda una mejor experiencia continua para los usuarios. Al utilizar Apple AirPlay o Google Cast, es posible enviar videos desde el teléfono o la tablet directamente a la TV, sin limitaciones de compatibilidad con aplicaciones específicas. Esto permite a los usuarios seguir disfrutando de los contenidos de Vimeo en la pantalla grande, incluso si ya no están disponibles las aplicaciones de televisión.

Posibles desafíos para los usuarios

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta transición puede presentar algunos inconvenientes. Por ejemplo, la posibilidad de acceder fácilmente a la lista de «Ver más tarde» desde el televisor puede volverse más complicada. También puede resultar menos conveniente para aquellos que suelen realizar maratones de videos en la TV, ya que ahora deberán recurrir a sus dispositivos móviles o computadoras para disfrutar de sesiones de visualización prolongadas.

El futuro de Vimeo y las nuevas formas de consumo de contenido

La decisión de Vimeo de dejar de ofrecer soporte para sus aplicaciones de televisión es un reflejo de su estrategia enfocada en las necesidades de las empresas y creativos. Al apostar por la transmisión desde dispositivos móviles, la plataforma busca adaptarse a las nuevas formas de consumo de contenido y brindar una experiencia más completa para sus usuarios.

En un mundo donde la tecnología evoluciona constantemente, los servicios de video en línea deben adaptarse y ofrecer opciones flexibles que se ajusten a las preferencias y necesidades cambiantes de los usuarios. Vimeo está tomando medidas para mantenerse alineado con estos cambios y asegurarse de que sus usuarios puedan disfrutar de sus videos de manera cómoda y sin interrupciones, incluso si esto implica un cambio en la forma de acceder a ellos.

