10 cosas que me han gustado de la nueva Eskute Polluno, la bicicleta eléctrica para la ciudad

Hace unas semanas os hablé de la Eskute Polluno, la nueva bicicleta eléctrica que estuve montando y de la cual os dejé un vídeo con todos los detalles de dicho montaje.

Ahora ya he tenido tiempo de probarla por ciudad, unos 40 km en total por toda Barcelona, y os dejo aquí el vídeo con la experiencia y los diez puntos que más me han gustado de esta bicicleta.

1 – El precio: comenzamos por los 1299 euros (con un 5% de descuento si usáis el cupón 05HAPOLLUNOP), un precio bastante asequible para un vehículo de estas características.

2 – Su autonomía: el poder llegar a 120 km con una sola carga es tremendo. En los primeros 20 km que hice la batería no bajó del 90%.

3 – La suspensión delantera. Aunque no tiene suspensión trasera, la delantera ayuda a superar imprevistos en la ciudad. No la recomiendo por montaña, claro, pero es perfecta para ciudades aunque tengan algún que otro bache.

4 – El diseño. Es elegante, fina, llama la atención por donde pasa, pero sin llegar a ser tan llamativa como para no poder aparcarla sin miedo a que te la lleven en 10 minutos.

5 – El peso. Es ligera, la puedo levantar con las dos manos sin problemas y subir a un primer piso con ella a cuestas, algo que no puedo hacer con las bicicletas que había probado anteriormente.

6 – La app me deja ver cuánto he recorrido y el histórico de mis viajes.

7 – las 7 marchas manuales. Junto las las cinco marcas eléctricas, permite hacer combinaciones de todo tipo en cualquier tipo de ciudad. En mi caso no fue necesario salir de la marca 5 manual y la marcha 1 automática, aunque cambié a marcha 2 automática en las calles de subida.

8 – El sensor de par. El pedaleo asistido inteligente permite activar la marcha eléctrica justo cuando se necesita, ya que detecta cuándo estamos pedaleando y cuándo no.

9 – La capacidad de carga, aguanta hasta 125 kg de peso.

10 – El no poder instalar acelerador es una ventaja, ya que evita que se pueda trucar y transformar prácticamente en una moto.

Reconozco que la app puede mejorar mucho, pero eso es algo que se puede hacer por software y de forma remota, por lo que esperemos que el tema avance.