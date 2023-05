Eskute Polluno PLUS, montaje y primeras impresiones de esta bicicleta eléctrica de ciudad

Ayer estuve entretenido montando la nueva Eskute Polluno PLUS, una bicicleta eléctrica diseñada para la ciudad, repleta de características que la convierten en una opción práctica y atractiva para el ciclista urbano. En el vídeo te muestro los detalles, y aquí te dejo sus especificaciones y prestaciones.

Antes de nada, está disponible en este enlace por 1299 euros, con un 5% de descuento si usáis el cupón 05HAPOLLUNOP

Montaje y primeras impresiones

Diseño y Estética

La Polluno PLUS está disponible en dos colores elegantes: negro y blanco, y dos tamaños de 26 y 28 pulgadas. Tiene un diseño moderno y elegante, se adapta perfectamente a las necesidades del ciclista urbano, y no llama la atención en exceso, por lo que igual los amantes de lo ajeno pasarán de largo si no prestan atención. Una característica destacable es la batería discretamente oculta en el cuadro, que mantiene una estética limpia y moderna.

Motor y Velocidad

Esta bicicleta está equipada con un potente motor de buje Bafang de 250W, capaz de enfrentarse a pendientes empinadas y vientos en contra. La Polluno PLUS tiene un límite de velocidad de 25 km/h (el límite impuesto en Europa), proporcionando un equilibrio ideal entre velocidad y seguridad. La verdadera potencia de la bicicleta se libera a través de su sistema de asistencia al pedaleo, que permite personalizar el nivel de asistencia según las necesidades del ciclista. Eso es algo importante, ya que no depende solamente de cómo lo configure en el panel y sí de cómo pedaleo por la ciudad.

Batería y Autonomía

La Polluno PLUS cuenta con una batería de 720 Wh (36V, 20AH). Dependiendo del modo de asistencia seleccionado, esta bicicleta puede recorrer hasta 120 km con una sola carga completa. Este alcance excepcional la convierte en una opción ideal para desplazamientos largos o aventuras de un día.

Sistema de Engranajes y Capacidad de Carga

La bicicleta eléctrica Eskute Polluno PLUS viene con un sistema de cambio Shimano de 7 velocidades, que permite al ciclista adaptar rápidamente su estilo de conducción en función del terreno. Además, la bicicleta tiene una capacidad de carga de hasta 125 kg, lo que la hace apta para una amplia gama de usuarios.

Sensor de Par y Frenos

El modelo Polluno PLUS utiliza sensores de par que detectan con precisión las condiciones de conducción y ajustan la potencia de salida del motor y la velocidad en consecuencia. Esto proporciona una experiencia de conducción inteligente y natural. En cuanto a los frenos, la bicicleta está equipada con frenos de disco mecánicos para un control total y una frenada rápida.

Iluminación y Neumáticos

La iluminación LED de la Polluno PLUS cumple con la StVZO (Regulación de Tráfico Alemán), proporcionando una excelente visibilidad durante la noche sin deslumbrar a los demás. Además, está equipada con neumáticos Kenda de alta calidad, que ofrecen un buen agarre en una variedad de superficies.

Suspensión y Comodidades Adicionales

La suspensión delantera con bloqueo hidráulico y muelle helicoide de la bicicleta ofrece un recorrido de 100 mm, proporcionando una amortiguación óptima para un control seguro en cualquier superficie. Esto asegura una conducción suave y cómoda que se adapta al peso y estilo del ciclista.

Además de sus características de rendimiento, la Eskute Polluno PLUS está equipada con varias comodidades adicionales que mejoran la experiencia de conducción. La bicicleta cuenta con una pantalla retroiluminada que permite al ciclista monitorizar la velocidad, el nivel de pedaleo asistido, el kilometraje y el estado de la batería. Además, incluye un puerto USB integrado para cargar fácilmente tu smartphone mientras estás en movimiento (pequeños detalles que se agradecen).

Precio y Disponibilidad

La Eskute Polluno PLUS tiene un precio de venta al público de €1.299,00 en eskute.es, lo que supone un ahorro de €200,00 sobre su precio original de €1.499,00. En términos de disponibilidad, la bicicleta se encuentra actualmente en stock y se procesa en 2 días.