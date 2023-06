Instagram explica cómo usa sus algoritmos para recomendar publicaciones

¿Cómo funcionan las recomendaciones de Instagram? El equipo de Instagram ha explicado esta dinámica en pro de dar transparencia a la app, y para que los creadores entiendan por qué sus publicaciones no siempre entran en esta categoría.

No es la primera vez que analiza en profundidad cómo funcionan sus algoritmos, pero esta vez se ha enfocado en erradicar la idea de que existe «shadowbanning» en Instagram.

Adam Mosseri en un extenso artículo explicó cómo funciona Instagram para recomendar publicaciones en las apps, y aclarar algunas ideas erróneas sobre esta dinámica.

Por ejemplo, uno de los primeros puntos en aclarar fue que no existe «un algoritmo de Instagram» que está detrás de las publicaciones recomendadas, sino que cada sección de la app tiene un algoritmo dedicado a esta dinámica. Esto es así, ya que cada sección tiene un objetivo diferente.

Tu actividad e interacción definirán las recomendaciones del feed y las historias

Instagram considera que el Feed y las Historias son las secciones más personales, ya que los usuarios esperan ver en este apartado las publicaciones e historias que comparten sus amigos, así como otras personas que siguen.

Así que en estas secciones no es tan agresivo con las recomendaciones, sino que se basa en la actividad reciente del usuario en el feed y su interacción. Por ejemplo, los Me gusta, las publicaciones donde has comentado, compartido, etc.

Esto no solo le da una pista a Instagram sobre los temas que te interesan, sino que también puede ver con qué usuarios interactúas más para que se prioricen las publicaciones de esas personas.

Y en el caso del feed, el algoritmo también tiene en cuenta el tipo de formato de tu preferencia. Si «nota» que interactúas con publicaciones que incluyen fotos, pero no tienes la misma participación con los vídeos, entonces priorizará el primer formato.

Todos estos factores no solo influirán en la forma cómo Instagram te presente el contenido que publican las personas que sigues, sino que también la forma cómo te mostrará los anuncios y las publicaciones de usuarios que no sigues.

Cómo Instagram recomienda contenido en Explorar y los Reels

A diferencia del feed y las historias, el objetivo de las secciones de Explorar y Reels es que descubras nuevo contenido. Así que todas las recomendaciones que encontrarás son de personas que no sigues.

Si bien la dinámica que analizan los algoritmos de Instagram no son diferentes de las secciones que vimos anteriormente, también se agregan otros factores. Por ejemplo, tienen en cuenta la popularidad de una publicación, y tu interacción pasada con el creador de ese contenido.

Así que no solo se analizan tus intereses, tu actividad anterior, sino también el alcance de las publicaciones. Una métrica que se aplica tanto en Explorar y Reels.

Y teniendo en cuenta todos factores, ordena las publicaciones en estas secciones «en función de lo interesantes que creemos que son para ti», tal como explica el equipo de Instagram.

Cómo personalizar las recomendaciones de Instagram

Si bien no podemos cambiar la forma cómo trabajan los algoritmos de Instagram, podemos indicar si las recomendaciones son de nuestro agrado o no, para que lo tengan en cuenta para las siguientes sugerencias.

Por ejemplo, puedes indicar «No me interesa» en algunas recomendaciones que no sean de tu interés, o directamente ocultarlas de tu feed. O puedes ser más específico e indicar que no te interesan que se muestren recomendaciones con publicaciones que incluyan determinadas palabras.

Y por supuesto, siempre puedes reportar aquellas publicaciones recomendadas que infringen las políticas de Instagram.