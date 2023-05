ChatGPT para iPhone, ya disponible en España

La Inteligencia Artificial (IA) continúa su avance imparable y cada vez más, se integra en nuestra vida cotidiana. En esta ocasión, nos centramos en la última novedad en el mundo de la IA: ChatGPT, una herramienta desarrollada por OpenAI, que finalmente aterriza en España a través de una app oficial para dispositivos iPhone.

¿Qué es ChatGPT?

Antes de profundizar, es necesario comprender qué es ChatGPT. Se trata de un modelo de lenguaje generativo avanzado, basado en la arquitectura GPT-4. ¿Qué significa todo esto? Pues bien, un modelo de lenguaje generativo es un tipo de IA capaz de producir texto, en este caso, conversaciones textuales coherentes, que pueden ser desde respuestas a preguntas hasta creaciones de textos de varios párrafos.

Llegada a España: App oficial para iPhone

El desembarco de ChatGPT en nuestro país se realiza por medio de una app oficial disponible para los dispositivos iPhone. Hasta ahora, los usuarios de estos terminales debían acudir a aplicaciones de terceros para acceder a las funcionalidades de ChatGPT, lo cual podía suponer ciertos inconvenientes en términos de rendimiento, seguridad o privacidad. Con la llegada de la app oficial, se solucionan estos problemas, brindando una experiencia mucho más sólida y confiable a los usuarios.

Funcionalidades de la aplicación

La aplicación cumple con las expectativas que ya se habían generado en torno a ella. Su diseño es sencillo y su interfaz, limpia, permite a los usuarios centrarse en su cometido principal: interactuar con la IA de ChatGPT. Pueden preguntarle cualquier cosa, desde una duda sencilla hasta solicitar la organización de información en forma de tabla, por ejemplo, para planificar un viaje.

Los ajustes de la app permiten personalizar algunos aspectos, como seleccionar el idioma de interacción, visualizar el historial de chats o iniciar un nuevo chat sin perder la conversación anterior.

Una vez registrados con su cuenta de usuario, los usuarios de iPhone en España ya pueden disfrutar de la aplicación de ChatGPT.

La suscripción a ChatGPT Plus

Para los que quieran dar un paso más allá, existe la posibilidad de suscribirse a ChatGPT Plus. Por un pago mensual de 22,9€, se puede acceder a GPT-4, la versión más avanzada de la herramienta. Esta suscripción también garantiza el uso de ChatGPT en momentos de alta demanda y asegura respuestas más rápidas de la inteligencia artificial.

¿Y los usuarios de Android?

Los usuarios de Android deben tener paciencia, pues aún no disponen de esta herramienta en su plataforma. Sin embargo, desde OpenAI se ha prometido que la versión de Android de la aplicación de ChatGPT no tardará mucho en llegar.

La democratización del acceso a estas potentes herramientas de IA es un paso adelante en nuestra sociedad digital. La llegada de la app oficial de ChatGPT a España, más allá de facilitar el acceso a una herramienta de IA avanzada, abre la puerta a una nueva forma de interactuar con la tecnología, más natural y accesible.

Si bien los usuarios de Android todavía tienen que esperar un poco para la llegada de la aplicación, existen alternativas para ellos, como Bing Chat y LuzIA para WhatsApp (yo no instalé LuzIA porque no me convencían los términos de uso).

El camino que OpenAI ha emprendido con ChatGPT no es solo innovador, sino también inspirador. Estamos ante la creación de un nuevo tipo de interacción humano-tecnología, que se perfila como un marco de referencia en el campo de la IA. Los próximos pasos de ChatGPT y OpenAI serán cruciales en la configuración de la relación entre los humanos y la inteligencia artificial en las próximas décadas.

Enlace: apps.apple.com/es/app/chatgpt/id6448311069