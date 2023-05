Cloudflare One for AI: Una nueva era en la seguridad de la Inteligencia Artificial

En un mundo cada vez más digital, la seguridad de la información se ha convertido en un tema de vital importancia. Cloudflare, una reconocida empresa de soluciones de internet, ha dado un paso adelante en este ámbito con el lanzamiento de Cloudflare One for AI, una suite de controles de seguridad de confianza cero para la Inteligencia Artificial generativa.

Cloudflare One for AI: Seguridad y control

Cloudflare One for AI tiene como objetivo proporcionar a las empresas una forma segura y eficiente de utilizar las últimas herramientas de IA generativa, protegiendo al mismo tiempo la propiedad intelectual y los datos de los clientes. Según Sam Rhea, vicepresidente de producto de Cloudflare, esta suite permite a los equipos de cualquier tamaño utilizar las mejores herramientas disponibles en internet sin enfrentar problemas de gestión o desafíos de rendimiento.

Cloudflare One for AI ofrece a las organizaciones la capacidad de auditar y revisar las herramientas de IA que sus miembros del equipo han comenzado a utilizar. Los equipos de seguridad pueden restringir el uso solo a las herramientas aprobadas y, dentro de las que están aprobadas, controlar y regular cómo se comparten los datos con esas herramientas mediante políticas construidas en torno a los datos sensibles y únicos de la organización.

Características destacadas

Entre las características más destacadas de Cloudflare One for AI se encuentran la visibilidad y medición del uso de las herramientas de IA, la prevención de pérdida de datos y la gestión de integraciones.

Cloudflare Gateway, por ejemplo, permite a las organizaciones llevar un registro del número de empleados que experimentan con servicios de IA, proporcionando un contexto para la planificación de presupuestos y licencias empresariales. Los tokens de servicio también ofrecen a los administradores un registro claro de las solicitudes de API y control sobre los servicios específicos que pueden acceder a los datos de entrenamiento de IA.

Mitigando los riesgos de la IA generativa

A pesar de los beneficios que la IA generativa puede aportar a las empresas en términos de productividad e innovación, también plantea riesgos de seguridad significativos. Según una encuesta reciente de KPMG US, el 81% de los ejecutivos de EE.UU. expresaron preocupaciones de ciberseguridad en torno a la IA generativa, mientras que el 78% expresó preocupaciones sobre la privacidad de los datos.

Cloudflare One for AI se presenta como una solución a estos desafíos, proporcionando a las organizaciones una forma de controlar cada interacción que sus empleados tienen con estas herramientas o que estas herramientas tienen con sus datos sensibles.

Como veis, Cloudflare One for AI representa un avance significativo en la seguridad de la IA, proporcionando a las empresas las herramientas necesarias para aprovechar los beneficios de la IA generativa sin comprometer la seguridad de sus datos. A medida que la IA continúa evolucionando y se convierte en una parte integral de nuestras vidas digitales, soluciones como Cloudflare One for AI serán cada vez más esenciales para garantizar que podamos utilizar estas tecnologías de manera segura y eficiente.

Tenéis más información en cloudflare.com