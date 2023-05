Anycubic Kobra 2, todos los detalles de esta nueva impresora 3D, y mi experiencia con ella

La impresora 3D Anycubic Kobra 2 ya se ha anunciado y llegará el próximo día 20 al mercado prometiendo una experiencia de impresión rápida y precisa.

He tenido la oportunidad de probarla varias semanas, imprimiendo incluso un casco mandaloriano en tamaño real, y estoy listo para contar mi experiencia.

Con velocidades de impresión impresionantes y un sistema de extrusión mejorado, esta máquina busca destacarse en el competitivo mundo de la impresión 3D. En esta reseña os contaré con detalle las características y el rendimiento de la Anycubic Kobra 2, para ayudarte a tomar una decisión informada sobre si esta impresora se adapta a tus necesidades. Desde su diseño robusto hasta su nivelación automática y su facilidad de uso, analizaremos todos los aspectos clave que hacen de la Anycubic Kobra 2 una opción a considerar en el mercado de impresoras 3D.

Especificaciones

Empecemos por los datos objetivos, que siempre son útiles:

Dimensiones de la máquina: 440 x 435 x 486 mm

Volumen de construcción: 250 mm x 220 mm x 220 mm (por poco no me cabe el casco mandaloriano con una sola pieza, tuve que imprimirlo en varias piezas y pegar, ligar y demás)

Velocidad de impresión predeterminada: 150 mm/s

Velocidad máxima de impresión: 250 mm/s

Material: PLA de 1.75 mm, TPU, ABS, PETG

Boquilla: 0.4 mm

Plataforma de construcción: Plataforma flexible extraíble con textura y calefacción

Conectividad: Tarjeta SD

Interfaz: Pantalla LCD táctil a color de 4.3″

Nivelación de la cama: Anycubic LeviQ 2.0 con compensación inteligente en el eje Z

Fecha de lanzamiento del producto: 15 de mayo

Comienzo de ventas en Estados Unidos: 20 de mayo

Comienzo de ventas en Europa: 1 de junio

Enlace del producto: click aquí

Diseño y construcción

La Anycubic Kobra 2 presenta un diseño físico sólido y bien construido que transmite confianza desde el primer vistazo. Su estructura robusta y estable ofrece una base sólida para la impresión 3D. Los componentes de la impresora se sienten duraderos y bien fabricados, lo que sugiere una atención cuidadosa a la calidad de construcción.

La Kobra 2 está diseñada con atención a los detalles, con acabados limpios y una apariencia moderna. Los materiales utilizados inspiran confianza en cuanto a su resistencia y longevidad, lo que significa que puedes esperar una impresora que se mantendrá sólida y funcionando durante mucho tiempo.

La estabilidad de la estructura es destacable, ya que se minimizan las vibraciones y los movimientos indeseados durante el proceso de impresión. Esto es esencial para obtener resultados precisos y de alta calidad.

Velocidad y calidad de impresión

La Anycubic Kobra 2 ofrece una velocidad máxima de impresión de 250 mm/s. Esta capacidad de imprimir a alta velocidad puede ser un gran beneficio para aquellos que buscan resultados rápidos y eficientes, aunque la velocidad recomendada esa de 150 mm/s, para tener un equilibrio ideal entre velocidad y calidad. Las capas llegan a 0,28mm.

En cuanto a la calidad de impresión, la Anycubic Kobra 2 no decepciona. Gracias a su sistema de extrusión mejorado y su estructura de doble eje Z, esta impresora es capaz de producir impresiones con detalles sorprendentes, precisión y suavidad. He usado PLA Silk de Anycubic, y las fotos hablan por sí solas.

Los detalles finos se capturan con precisión, lo que resulta en una reproducción fiel de los diseños. Ya sea que estés imprimiendo modelos complejos o piezas más pequeñas, la Anycubic Kobra 2 ofrece una calidad de impresión que supera las expectativas.

Si aumento la velocidad de impresión para piezas grandes que puedan lijarse y tratarse después, los resultados tampoco decepcionan. Los límites entre las piezas las trato con masilla de esa que endurece, y luego lijo para que el acabado sea perfecto.

Las impresiones se destacan por su suavidad y acabado limpio a velocidades bajas. A velocidades altas puede haber imperfecciones, por lo que no recomiendo aumentar la velocidad para piezas pequeñas.

Esta calidad se genera gracias a la estabilidad proporcionada por la estructura de doble eje Z y las varillas roscadas, que garantizan una impresión con muy pocas vibraciones y sin desplazamientos no deseados, lo que se traduce en una superficie de impresión uniforme y libre de imperfecciones.

Precisamente es esa incorporación de un doble eje Z lo que hace que la impresión se mantenga nivelada y equilibrada, lo que resulta en una mejor adhesión de las capas y una mayor precisión en los detalles de los modelos impresos.

Las varillas roscadas contribuyen a la consistencia y la uniformidad en el movimiento de la plataforma de impresión, ya que ofrecen una guía precisa y controlada del movimiento vertical, lo que resulta en capas de impresión bien alineadas y una mayor calidad en los modelos finales.

Durante nuestras pruebas con la Anycubic Kobra 2, no experimentamos problemas significativos de vibración o desplazamiento. La estructura sólida y el diseño cuidadoso de la impresora aseguraron una impresión estable incluso a velocidades más altas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ubicación y la superficie de instalación pueden influir en la estabilidad de cualquier impresora 3D. Asegurarse de tener una superficie nivelada y estable puede ayudar a minimizar cualquier vibración o desplazamiento no deseado durante el proceso de impresión.

Sobre el doble eje metálico

Veamos con más detalle este tema.

El Anycubic Kobra 2 cuenta con un núcleo de doble eje metálico en los ejes X e Y, junto con cojinetes SG 15. Esta estructura tiene un impacto significativo en la velocidad y calidad de impresión.

El uso de un núcleo de doble eje metálico en los ejes X e Y proporciona una mayor estabilidad y precisión en los movimientos durante el proceso de impresión. Los cojinetes SG 15 mejoran aún más la eficiencia del desplazamiento y reducen la fricción entre las partes móviles, lo que permite movimientos más suaves y rápidos.

Esta configuración de doble eje y cojinetes SG 15 mejora la resistencia al desgaste de los componentes móviles, lo que se traduce en una mayor durabilidad de la impresora. Esto es especialmente beneficioso para aquellos que requieren impresiones constantes y de alta calidad a velocidades más altas.

La estructura del núcleo de doble eje y los cojinetes SG 15 también tienen un impacto directo en la calidad de impresión. Al reducir la fricción y mejorar la estabilidad, se minimizan los movimientos no deseados o vibraciones que podrían afectar la precisión de las impresiones. Esto se traduce en resultados más suaves y detallados, incluso cuando se imprime a velocidades más altas.

Sistema de extrusión y refrigeración

El sistema de extrusión de la Anycubic Kobra 2 ha sido mejorado para proporcionar una entrega eficiente y precisa del material de impresión. Con una potencia de extrusión de hasta 60 vatios, esta impresora 3D es capaz de fundir rápidamente el filamento, permitiendo un flujo de material mejorado y constante durante todo el proceso de impresión. Esta mejora en el sistema de extrusión garantiza una alimentación precisa y un control óptimo del material, lo que se traduce en impresiones más limpias y de alta calidad.

La Kobra 2 cuenta con una estructura de extrusión de doble engranaje que asegura un control preciso del suministro de material.

Esta configuración de doble engranaje con una relación de transmisión de 4:1 mejora la tracción y evita el deslizamiento del filamento, lo que resulta en una mayor precisión en la deposición de capas y detalles más nítidos en las impresiones.

En cuanto al sistema de refrigeración, la Kobra 2 ha experimentado mejoras significativas para garantizar una disipación de calor eficiente y una rápida formación de las impresiones. La nueva y optimizada disposición del ventilador de refrigeración puede alcanzar hasta 7,000 RPM (revoluciones por minuto), lo que garantiza una rápida disminución de la temperatura de las capas impresas. Esto es especialmente beneficioso al imprimir modelos con geometrías complejas o detalles finos, ya que evita la deformación y el desprendimiento del material durante el proceso de impresión.

En conjunto, el sistema de extrusión mejorado y el sistema de refrigeración optimizado de la Anycubic Kobra 2 se complementan para ofrecer una entrega precisa del material y una rápida formación de impresiones. El ventilador aumenta el ruido durante la impresión, es cierto, pero vale la pena.

Nivelación automática y ajuste Z-Offset

La impresora 3D Anycubic Kobra 2 cuenta con el sistema de nivelación automática LeviQ 2.0, que simplifica y agiliza el proceso de nivelación de la cama de impresión. Esta característica es especialmente útil para aquellos que son nuevos en la impresión 3D o aquellos que desean evitar los tediosos ajustes manuales.

El sistema LeviQ 2.0 utiliza un sensor capacitivo para medir la distancia entre la boquilla y la superficie de impresión en múltiples puntos. Esto permite que la impresora ajuste automáticamente el Z-Offset, que es la distancia entre la boquilla y la plataforma de impresión, para garantizar una primera capa perfectamente nivelada.

La facilidad de uso de la nivelación automática en la Anycubic Kobra 2 es notable. Una vez que se inicia el proceso de nivelación, la impresora se encarga de todo el trabajo. No es necesario realizar ajustes manuales o utilizar herramientas adicionales para equilibrar la cama de impresión. Esto ahorra tiempo y evita posibles errores humanos. He ajustado la nivelación después de unas 24 horas de uso, y tarda unos 5 minutos. Creo que es la impresora más fácil de nivelar de todas las que he probado.

En cuanto a la precisión de la nivelación automática, la Anycubic Kobra 2 ofrece resultados consistentes y confiables. El sistema LeviQ 2.0 realiza mediciones precisas y ajusta automáticamente el Z-Offset para garantizar una primera capa uniforme y bien adherida. Esto es especialmente importante, ya que una buena nivelación en la primera capa es fundamental para obtener impresiones de calidad.

Es importante tener en cuenta que, debido a las condiciones de envío y transporte, puede haber una ligera desviación en el Z-Offset después de recibir la impresora. Sin embargo, Anycubic proporciona instrucciones claras sobre cómo realizar ajustes según las circunstancias.

Sistema LeviQ 2.0

Aquí os explico con más detalle cómo funciona este sistema:

Precalentamiento: cuando se activa la función de nivelación automática de la cama, la impresora entra en un estado de precalentamiento, aumentando gradualmente la temperatura de la cama de impresión y la boquilla hasta la temperatura de impresión adecuada.

Limpieza de boquillas: la impresora inicia un modo de limpieza de boquillas en el que se extruye una pequeña cantidad de filamento de la boquilla para garantizar su limpieza.

Restablecimiento a cero: la boquilla se mueve a la parte superior de la cama de impresión y se golpea dos veces, restableciendo su posición a cero.

Proceso de limpieza de la boquilla: se presiona el botón de silicona blanca, lo que activa una limpieza a fondo de la boquilla.

Interruptor de gatillo: la impresora se mueve al interruptor de gatillo y un doble clic en la superficie del interruptor permite que la máquina obtenga automáticamente un valor de compensación del eje Z preciso. Este paso asegura el posicionamiento preciso de la boquilla y las posiciones cero de la plataforma de impresión.

Detección de planitud de la cama de impresión: la impresora emplea sensores para detectar la planitud de la cama de impresión mediante la construcción de una cuadrícula de 5×5. Este paso asegura una superficie de impresión nivelada, crucial para lograr impresiones de alta calidad.

Una vez que se completa el proceso de nivelación automática de la cama, los usuarios pueden estar seguros de que la cama de impresión está correctamente nivelada, lo que da como resultado una mejor adhesión de la primera capa y una calidad de impresión general.

Montaje modular y facilidad de uso

Una de las ventajas destacadas de la impresora 3D Anycubic Kobra 2 es su montaje modular, que garantiza un proceso sencillo y rápido. Con tan solo cinco piezas y un tiempo estimado de montaje de entre diez y treinta minutos (yo tardé 20), podrás tener la impresora lista para funcionar en poco tiempo. Esta característica es especialmente atractiva para aquellos usuarios que buscan evitar complicaciones y disfrutar de su impresora sin tener que pasar horas ensamblando diferentes componentes.

Una vez que la Anycubic Kobra 2 está ensamblada, su interfaz de usuario también contribuye a una experiencia de uso fluida. Equipada con una pantalla táctil LCD a color de 4.3 pulgadas, la navegación y configuración de la impresora resultan intuitivas y fáciles de realizar. La pantalla muestra una gama completa de funciones y ajustes, lo que te permite controlar y personalizar los parámetros de impresión de manera conveniente.

Además de su tamaño adecuado, la pantalla táctil responde de manera ágil y precisa a los comandos, lo que agiliza la configuración y el manejo de la impresora. La interfaz de usuario es clara y bien organizada, lo que facilita la navegación por los diferentes menús y opciones disponibles.

Al meter la tarjeta ni es necesario reiniciar la impresora, lo detecta automáticamente.

Plataforma de impresión y sensores

La Anycubic Kobra 2 está equipada con una plataforma de impresión magnética, una cama PEI texturizada que facilita la extracción de piezas. Esta característica proporciona una superficie de impresión estable y adhesiva, asegurando que tus modelos se adhieran de manera segura durante todo el proceso de impresión. Esta plataforma ofrece resistencia a los arañazos, lo que facilita la extracción de las impresiones una vez finalizadas. Con solo un ligero doblez, tus modelos se despegarán de la plataforma de manera suave y sin daños.

Es realmente útil, no se me ha pegado ni una sola vez, y se extraen los objetos de forma sencilla.

En cuanto a los sensores, además del que he comentado antes para la nivelación, la Anycubic Kobra 2 está equipada con un sensor de detección de agotamiento de filamento. Este sensor inteligente te alertará cuando el filamento esté próximo a agotarse, evitando interrupciones inesperadas en tus impresiones. Además, la impresora también cuenta con un sensor de detección de pérdida de energía. En caso de un corte de energía repentino, la Anycubic Kobra 2 pausará automáticamente la impresión y luego reanudará una vez que se restablezca la energía, evitando impresiones fallidas y desperdicio de material.

Estos sensores son características valiosas que mejoran significativamente la experiencia de impresión al brindar tranquilidad y evitando contratiempos inesperados. Tanto el sensor de agotamiento de filamento como el de pérdida de energía demuestran el compromiso de Anycubic en proporcionar una experiencia de impresión 3D más confiable y sin problemas.

Relación calidad-precio

Uno de los factores más importantes a considerar al adquirir una impresora 3D es la relación entre la calidad y el precio. En el caso de la Anycubic Kobra 2, esta impresora ofrece un equilibrio sólido entre características y coste, lo que la convierte en una opción atractiva en el mercado de impresoras 3D. Su precio será de 319 euros, y podéis estar al tanto con vuestro email en esta página (click aquí)

En comparación con otras impresoras 3D de características similares, la Anycubic Kobra 2 destaca por su impresionante velocidad de impresión. Con una velocidad máxima de impresión de 250 mm/s y una velocidad recomendada de 150 mm/s, esta máquina es capaz de producir resultados rápidos sin comprometer en exceso la calidad. Esta característica la coloca por delante de muchas impresoras 3D en términos de eficiencia y productividad.

De todo lo que os he comentado, lo mejor es el sistema de extrusión mejorado y el sistema de refrigeración optimizado, así como la estabilidad de la estructura y la precisión en la impresión.