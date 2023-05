Pixel Fold: El primer teléfono plegable de Google

Google ha anunciado su primer teléfono plegable, el Pixel Fold. Este nuevo dispositivo combina la funcionalidad de los teléfonos Pixel con un diseño plegable que se convierte en una tableta compacta, ofreciendo una experiencia única a sus usuarios.

Está equipado con el nuevo chip Tensor G2 de Google, lo que lo hace más rápido y seguro. Veamos los detalles:

Diseño delgado y duradero

El Pixel Fold, presentado en blog.google tiene un diseño delgado y duradero que se adapta perfectamente a la palma de la mano cuando está cerrado y se puede guardar en el bolsillo. Al abrirlo, el teléfono se transforma en una tableta de 7.6 pulgadas con un perfil más delgado que cualquier otro teléfono plegable en el mercado. Para lograr este diseño plegable, Google ha rediseñado muchos de los componentes de Pixel, desde la cámara hasta la batería, los altavoces y la tecnología háptica.

La bisagra personalizada no solo contribuye a la delgadez, sino que también es la bisagra más resistente del mercado. Por último, el Pixel Fold cuenta con una clasificación IPX8 de resistencia al agua.

Pantallas múltiples para mayor productividad y entretenimiento

El Pixel Fold ofrece una experiencia única gracias a sus pantallas múltiples, tanto interiores como exteriores. Cuando está cerrado, la pantalla exterior permite realizar todas las tareas habituales de un teléfono Pixel, como responder a mensajes, navegar por Chrome o usar las funciones de asistencia de llamadas, como Direct My Call, Call Screen, Hold for Me y Clear Calling.

Cuando está completamente abierto, la pantalla interior se convierte en una tableta que permite disfrutar de muchas de las aplicaciones favoritas de los usuarios en una pantalla más grande. Además, gracias a la barra de tareas, es posible cambiar fácilmente entre aplicaciones o utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo en modo de pantalla dividida. También se puede arrastrar y soltar archivos entre aplicaciones, como enviar una foto desde Google Fotos a través de Mensajes y Slides. Y, si se desea disfrutar de contenido sin sostener el teléfono, se puede utilizar el modo de mesa para ver videos o tomar fotos y videos sin un trípode.

Cámara de alta calidad

El Pixel Fold cuenta con muchas de las funciones de cámara que se han vuelto populares en los teléfonos Pixel, como Super Res Zoom, Real Tone, Night Sight y fotografía de retrato, así como los modos profesionales del Pixel 7 Pro, como el video HDR de 10 bits. Además, los usuarios pueden utilizar Magic Eraser y Photo Unblur en Google Fotos para mejorar la calidad de sus fotos.

Con la cámara trasera para selfies, es posible obtener la mejor calidad de imagen en un Pixel hasta la fecha. Los usuarios pueden utilizar la pantalla exterior como visor y la cámara principal de 48 megapíxeles para tomar una excelente selfie. Y, si se desea tomar fotos en grupo, se puede utilizar el modo de mesa para tomar fotos y utilizar un gesto con la palma de la mano para disparar el obturador.

Novedades en Android 14

Google también ha presentado una función innovadora que estará disponible en el Pixel Fold cuando se lance Android 14 más adelante este año: el modo intérprete de pantalla dual, que utilizando tanto la pantalla interior como la exterior para traducir conversaciones en tiempo real. Esta función permitirá tener conversaciones más naturales en diferentes idiomas, sin tener que estar alrededor de una sola pantalla.