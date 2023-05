Tome.app: Crea presentaciones de forma rápida y creativa con la ayuda de la inteligencia artificial

Imagina que necesitas hacer una presentación para tu trabajo o para la universidad, pero no tienes mucho tiempo para hacerla o no se te ocurren ideas creativas para hacerla atractiva. Eso ya no será un problema con Tome.app, una plataforma web que utiliza la inteligencia artificial para crear presentaciones con el formato storytelling.

No es la primera vez que vemos algo así, hace semanas os presenté Decktopus, con un objetivo semejante, pero siempre va bien conocer opciones.

¿Qué es Tome.app y cómo funciona?

Tome.app es una herramienta que utiliza GPT-3 y DALL-E. GPT-3 es un modelo de lenguaje que puede generar textos coherentes y creativos sobre cualquier tema. DALL-E es otro modelo que puede crear imágenes originales a partir de descripciones textuales (semejante a midjourney, adobe firefly y compañía).

La plataforma funciona a partir de un prompt, que es un texto o una idea que se introduce en la barra de búsqueda. A partir de ahí, Tome.app genera una narrativa completa con imágenes extraídas de DALL-E. Los usuarios pueden editar el texto y las imágenes según sus preferencias, añadir o eliminar páginas, cambiar el diseño o el estilo y compartir su presentación con quien quieran.

¿Por qué usar Tome.app?

Tome.app tiene varias ventajas sobre otras herramientas de presentación tradicionales como PowerPoint. La principal es que te ahorra tiempo y esfuerzo al generar el contenido por ti. También ayuda a ser más creativo e innovador al ofrecerte ideas e imágenes únicas, y facilita la comunicación al estructurar tu mensaje con claridad y coherencia.

Sin embargo, es importante mencionar que Tome.app también tiene algunas limitaciones. No siempre genera textos e imágenes precisos o adecuados al contexto, por lo que es necesario revisar el contenido generado por la inteligencia artificial y adaptarlo a tus necesidades y objetivos.

Esa parte es importante, no podemos dejar que Tome.app haga nuestro trabajo, porque el resultado puede ser caótico.

¿Cómo empezar a utilizar Tome.app?

Para empezar a utilizar Tome.app, es necesario crear una cuenta gratuita en su página web. Una vez creada la cuenta, se puede crear un espacio de trabajo donde se podrán guardar y organizar las presentaciones. Para crear una nueva presentación, basta con hacer clic en «create» en la esquina superior derecha y agregar un prompt o idea en la barra de búsqueda. Luego, se pueden editar el texto y las imágenes según las preferencias, añadir o eliminar páginas, cambiar el diseño o el estilo y compartir la presentación con quien se quiera.

Tenemos disponibles varias plantillas, así como ejemplos de prompts y vídeos que muestran en forma de tutorial todo lo que podemos hacer.

Cuenta con un plan gratuito limitado, ideal para probarlo antes de sacar la tarjeta de crédito del bolsillo.

La inteligencia artificial cada vez está más presente en nuestras vidas y en diferentes ámbitos. Tome.app es un ejemplo de cómo la IA puede ayudarnos a ser más productivos y creativos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la IA no sustituye al criterio humano ni al trabajo profesional. Es necesario revisar y adaptar el contenido generado por la IA a nuestras necesidades y objetivos.