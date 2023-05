Google TV tiene nuevas opciones para liberar espacio de almacenamiento

Google TV está recibiendo una nueva actualización que soluciona algunos de los problemas comunes que tienen los usuarios con el espacio de almacenamiento interno del dispositivo.

Una nueva dinámica y más opciones que permiten que los usuarios puedan tener todas las apps que desean instaladas en su dispositivos, sin que perjudique su experiencia con Google TV.

Nuevas opciones para recuperar espacio de almacenamiento en Google TV

Seguro te ha pasado que has instalado tantas aplicaciones a tu Smart TV que se vuelve lento, o se ve afectado su rendimiento. En ese caso, no te queda otra opción que liberar espacio de almacenamiento eliminando algunas apps.

El equipo de Google tiene una solución mejor, que está llegando con la última actualización de Google TV, para que no tengas que estar instalando y desinstalando aplicaciones para recuperar espacio. Tal como mencionan en uno de sus últimos anuncios, Google TV implementará un sistema de «hibernación de aplicaciones».

Esta nueva función pondrá a hibernar a las aplicaciones que no se usaron durante los pasados 30 días. De esta manera, no estarán consumiendo recursos en segundo plano. Y si bien no se desinstalan las aplicaciones, se eliminan los archivos temporales para ahorrar espacio. Por supuesto, el usuario podrá revertir esta acción en cualquier momento.

Por otro lado, Google TV también implementa los beneficios de Android App Bundle (AAB), que permite reducir hasta un 25% del tamaño de las aplicaciones. Dos mejoras que pueden combinarse para que los usuarios no tengan que lidiar con el espacio de almacenamiento del dispositivo.

Por otro lado, para mejorar la experiencia de los usuarios, también se está aplicando algunos cambios que potencian su rendimiento. Por ejemplo, se acortó el tiempo de respuesta, tanto en la activación de Google TV como en la interacción con el control remoto.

Estos son cambios que se implementan de forma automática con la última actualización de Google TV, así que los usuarios no tendrán que realizar ninguna acción extra para tenerlos disponibles en sus dispositivos.