Estas son las nuevas capacidades publicitarias que llegan a Snapchat

Ayer fue Amazon y hoy es turno para Snap, la empresa matriz de Snapchat, quien acaba de anunciar sus novedades de cara a los anunciantes y mucho más a través de la celebración presencial de la IAB NewFronts que se está llevando a cabo estos días en Nueva York.

A modo de adelanto, My AI, el nuevo chatbot de Snapchat, no va a desaparecer, como pedían algunos usuarios hace muy poco tiempo, sino que además, comenzará a experimentar con la llegada de los enlaces patrocinados como una forma más que permitirá la conexión de los socios publicitarios con los «snapchatters», tratando de que los anuncios lleguen a ser lo más útiles posibles a las necesidades de los usuarios.



Snapchat, como muchas otras plataformas sociales, ha notado una disminución de los ingresos publicitarios a lo largo del primer trimestre del año, con lo que las nuevas iniciativas ahora planteadas tratarán de paliar la situación ofreciendo más espacio para los anuncios dentro de su aplicación móvil.

Mejorando su oferta de servicios para anunciantes

Entre las novedades se incluye la llegada a nivel global de First Story, la función que permitirá a los anunciantes reservar el primer anuncio de vídeo entre las Stories de los amigos que ve un Snapchatter, tratando de seguir el éxito de ofertas ya existentes como First Commercial y First Lens, también orientadas a reservar el primer espacio publicitario en otras secciones de la aplicación, estrenándose con Warner Bros primer anunciante.

También llega los anuncios en Spotlight, el rival de Snapchat a TikTok, para todos los anunciantes a nivel mundial, que podrán aprovecharse de los más de 350 millones de usuarios que visualizan contenido de Spotlight todos los meses.

Eso sí, los anunciantes tendrán la garantía de que los contenidos de Spotlight se encuentran moderados, de poco que es poco probable de que lleguen a comprar anuncios que se lleguen a visualizar junto a contenidos que puedan ser considerados como dañinos.

La administración de los anuncios los podrán llevar a cabo directamente desde el administrador de anuncios de Snapchat.

Facilitando las asociaciones entre marcas y estrellas de Snapchat

Snap Star Collab Studio en los Estados Unidos facilitará las asociaciones entre marcas y Snap Stars mediante la producción de servicios administrados, contando inicialmente con Studio71, Beeline by Brat TV, Influential y Whalar, permitiendo a las marcas llevar a cabo la creación de Historias patrocinadas y creatividades publicitarias personalizadas en colaboración con los Snap Stars.

Nuevos patrocinios deportivos para eventos deportivos más importantes

Snap también ha anunciado sus asociaciones deportivas que permitirán a los especialistas de marketing activar sus iniciativas publicitarias durante la celebración de algunos de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Y añaden:

Para la cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 de NBCUniversal y nuestra cobertura de la próxima Copa Mundial Femenina, traemos contenido exclusivo de Snapchatters a través de Snapchat Stories, Spotlight y Camera. Nuestras asociaciones de larga data con la WNBA, la NBA y la NFL también continuarán brindando contenido a través de Stories y Spotlight y más herramientas creativas para nuestra comunidad.

Por último, la compañía señala que expandirá la disponibilidad de su API e introducirá herramientas adicionales de amplificación de pagos, beneficiando aún más a los usuarios que se hayan asociado con marcas para las iniciativas creativas.

