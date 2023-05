Científicos desarrollan sistema para decodificar pensamientos

Un equipo de científicos de la Universidad de Texas en Austin ha desarrollado un sistema no invasivo de interfaz cerebro-computadora que es capaz de convertir los pensamientos de una persona en palabras. El sistema se basa en la utilización de resonancias magnéticas funcionales (fMRI) y modelos de inteligencia artificial.



Los resultados de este proyecto fueron publicados en la revista Nature Neuroscience.

Cómo funciona el sistema

El equipo de científicos entrenó a un modelo de lenguaje, GPT-1, con una gran cantidad de datos de lenguaje en inglés. Luego, cada uno de los tres participantes en el estudio escuchó durante 16 horas diferentes episodios de un podcast mientras se encontraba en un escáner fMRI. El modelo aprendió a predecir la actividad cerebral que desencadenaría la lectura de ciertas palabras.

Posteriormente, se probaron nuevos episodios del podcast y el modelo fue capaz de recuperar la esencia de lo que los usuarios estaban escuchando a partir de su actividad cerebral, identificando a menudo palabras y frases exactas. Por ejemplo, cuando un participante escuchó la frase «I don’t have my driver’s license yet» (todavía no tengo mi licencia de conducir), el modelo devolvió la frase «she has not even started to learn to drive yet» (ella ni siquiera ha comenzado a aprender a conducir todavía).

El modelo también fue capaz de recuperar el contenido general de un video sin diálogo que se mostró a los participantes. Según el equipo de investigación, estos resultados demuestran que el sistema puede comprender algo más profundo que el lenguaje, lo que les permitió reconstruir el contenido del video.

Implicaciones éticas

A pesar de que el objetivo principal del sistema es ayudar a las personas que han perdido la capacidad de comunicarse, los científicos reconocen que esta tecnología plantea preguntas sobre la privacidad mental. Para mitigar estos temores, realizaron pruebas que demostraron que el decodificador no podía ser utilizado en alguien que no había permitido que se entrenara en su actividad cerebral.

El equipo de investigación también advirtió sobre la necesidad de proteger la privacidad mental en el futuro y solicitó regulaciones que la protejan. «Nuestra mente ha sido hasta ahora el guardián de nuestra privacidad», dijo el bioeticista David Rodríguez-Arias Vailhen. «Este descubrimiento podría ser el primer paso hacia la vulneración de esa libertad en el futuro».

Este proyecto de interfaz cerebro-computadora ha despertado la preocupación de algunos científicos, quienes afirman que podría llevar a un futuro en el que las máquinas sean capaces de leer mentes y transcribir pensamientos, lo que podría ser utilizado en contra de la voluntad de las personas.

Sin embargo, es importante destacar que el sistema desarrollado por los científicos de la Universidad de Texas sólo funciona con la colaboración activa de los participantes, lo que significa que no se puede utilizar en alguien sin su consentimiento. El sistema sólo es capaz de recuperar el «sentido» de lo que la persona está pensando, no sus pensamientos exactos.

Tenéis más información en cns.utexas.edu