Apple y Google se unen contra el seguimiento no deseado mediante los rastreadores de objetos

Ya hemos hablado de los aspectos positivos de los dispositivos de rastreo de objetos mediante conectividad Bluetooth, pero también de los aspectos negativos que han llevado a diferentes compañías, como Tile, entre otras, a tomar medidas para minimizar en lo posible los malos usos que se les estaban llegando a dar, sobre todo, en el seguimiento indebido de personas.

Ahora nos encontramos con que Google y Apple han presentado de manera conjunta el borrador de una especificación industrial que busca proteger a las personas de los usos indebidos de los dispositivos de rastreo basados en Bluetooth.



El borrador de la especificación cuenta con el apoyo de compañías como Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security y Pebblebee, cuyas aportaciones se suman también a la de los grupos de defensa y seguridad, lo que ha posibilitado dar forma a la citada especificación.

La idea consiste en establecer un estándar universal que se integre en los principales sistemas operativos móviles para que desde los mismos móviles se pueda ser capaz de detectar proactivamente los dispositivos de rastreo cercanos pertenecientes a los distintos fabricantes.

Para Dave Burke, vicepresidente de ingeniería para Android de Google:

Los rastreadores de Bluetooth han creado enormes beneficios para el usuario, pero también brindan el potencial de rastreo no deseado, lo que requiere una acción de toda la industria para resolverlo

Y para Ron Huang, vicepresidente de Detección y Conectividad de Apple:

Construimos AirTag y Find My Network con un conjunto de funciones proactivas para desalentar el seguimiento no deseado, una novedad en la industria, y continuamos realizando mejoras para ayudar a garantizar que la tecnología se utilice según lo previsto. Esta nueva especificación de la industria se basa en las protecciones de AirTag y, a través de la colaboración con Google, da como resultado un paso fundamental para ayudar a combatir el seguimiento no deseado en iOS y Android