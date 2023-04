Microsoft Edge te permitirá desactivar funciones para ser más rápido y ligero

El equipo de Microsoft ha lanzado muchísimas actualizaciones para Edge en los últimos meses, con funciones que buscan mejorar la experiencia de los usuarios.

Sin embargo, puede que al usuario no le interese tener esas opciones activadas en Edge, y quiera priorizar la eficiencia del navegador a funciones adicionales que usa en su navegación diaria. En ese caso, Microsoft está preparando una nueva opción para dar más control a los usuarios.

Podrás desactivar «funciones adicionales» en Microsoft Edge

Si damos un vistazo a la configuración de Microsoft Edge, nos encontramos con un abanico de opciones que abarcan diferentes apartados. La mayoría se tratan de funciones que permiten personalizar la forma cómo deseamos que funcione el navegador web.

Sin embargo, puede que algunas de ellas no nos interesen, o no tengan un beneficio real en las tareas que realizamos en Edge. El equipo de Microsoft está considerando esta situación, y puede que en breve veamos en el navegador web una nueva opción que nos permita desactivar las funciones que no usamos y que afectan la efectividad de Edge.

Tal como se puede ver en el tweet que comparte Leopeva64, se sumará una nueva configuración que nos permitirá desactivar las funciones opcionales. Cuando realicemos esta acción, las funciones desactivadas aún estarán disponibles, pero será necesario que se descargue algún complemento en el navegador web para que vuelvan a habilitarles.

Microsoft no menciona qué funciones entran dentro de esta lista de «opcionales». Puede que se identifiquen en la configuración, para que el usuario sepa que puede prescindir de determinada función, y así contribuir a la rapidez del navegador web.

Por el momento, esta nueva dinámica no está disponible en la versión estable de Microsoft Edge, ya que aún está en pruebas dentro de la versión Canary. Así que tendremos que esperar para ver cómo funciona este nuevo sistema que propone Microsoft para que Edge funcione más rápido y mejora la experiencia de los usuarios.