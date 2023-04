Los riesgos de la inteligencia artificial generativa para la diversidad cultural

Soy un defensor tremendo de los sistemas de Inteligencia Artificial en todos los ámbitos, creo que eso hará que el ser humano se ponga las pilas para dedicarse a algo más creativo y productivo, dejando que las tareas programables sean realizadas por máquinas o por software.

Eso no significa que no tenga miedo de que las cosas se salgan de control, de que nuestros gobiernos no sepan gestionar el cambio, de que la educación no vaya de la mano de los avances tecnológicos y de que el desempleo generado en estas primeras etapas no consiga solucionarse a medio plazo.

A esos miedos se une el que el Dr. Songyee Yoon, presidente y director de estrategia de NCSoft, expresa en este artículo, el de la diversidad cultural en peligro.

La falta de transparencia y responsabilidad en el desarrollo de ChatGPT y la presencia de sesgos implícitos en su programación pueden llevar a la creación de un sistema monocultural que borre las particularidades de la diversidad cultural y perpetúe la discriminación y la exclusión de grupos marginados.

ChatGPT: una IA generativa con sesgos implícitos

ChatGPT, como cualquier IA, no es neutral sino que refleja las decisiones y supuestos de sus desarrolladores, que a su vez se basan en la información y valores culturales a los que han sido expuestos. Los datos utilizados para entrenar a ChatGPT provienen principalmente de sociedades interconectadas y digitales, lo que resulta en la subrepresentación de grupos marginados y la imposición de una perspectiva occidentalizada y homogénea.

La falta de transparencia en su desarrollo y la necesidad de intervención manual para evitar respuestas inapropiadas también demuestran la falta de responsabilidad en la creación de una IA que puede influir en la vida de millones de personas.

El peligro del monoculturalismo y la colonización digital

La presencia de sesgos culturales en ChatGPT y otras IA generativas puede tener consecuencias preocupantes para la diversidad cultural. La IA puede ser vista como un «colonizador digital» que impone ciertos valores y principios en la sociedad, como ha ocurrido históricamente con la propagación del cristianismo y la medicina occidental en otras culturas. Al ser utilizada a nivel global, ChatGPT puede perpetuar la homogeneización cultural y la discriminación de grupos que no se ajusten a los estándares de la perspectiva occidentalizada que refleja. Esto podría llevar a una pérdida de la diversidad cultural y a la disminución de la riqueza del conocimiento y la creatividad humana.

Responsabilidad y transparencia para una IA equitativa

Es crucial que los creadores de ChatGPT y otras IA generativas reconozcan los sesgos implícitos en su programación y se responsabilicen por las consecuencias que pueden tener en la sociedad. Esto implica una mayor transparencia en su desarrollo y un compromiso ético y moral para asegurar que la IA refleje la diversidad cultural y no perpetúe la discriminación y la exclusión.

Es importante que se involucre a la sociedad en la toma de decisiones sobre el uso de la IA y que se fomente la educación y el pensamiento crítico sobre las implicaciones de esta tecnología.

Está claro que la IA generativa tiene el potencial de ser una herramienta poderosa para la creatividad, la innovación y la diversidad cultural. Sin embargo, para lograr esto, es necesario un compromiso ético y moral por parte de sus creadores y usuarios para asegurar que la tecnología se utilice de manera responsable y equitativa.