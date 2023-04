Google Meet ya soporta llamadas en vídeo a 1080p, pero sólo para ciertas cuentas Workspace y One

Google Meet, el conocido servicio de reuniones virtuales de Google, está comenzando a permitir llevar a cabo llamadas en vídeo a calidad 1080p, aunque de entrada no estará disponible para todos los usuarios, como vamos a ver a continuación.

Esta posibilidad estará al alcance de usuarios que se encuentren bajo determinadas ediciones de Google Workspace, o bien sean suscriptores de Google One con 2TB o más de almacenamiento en la nube, siempre y cuando también reúnan otros requisitos que hagan viable las llamadas en vídeo a esta resolución.



Requisitos técnicos a cumplir

Y es que además, será necesario llevar a cabo la llamada en vídeo desde la web a través de un ordenador con una cámara web a 1080p y suficiente potencia de cómputo en reuniones entre dos participantes. Y también, que exista el suficiente ancho de banda que lo haga posible, ya que de lo contrario, Google dice que ajustará la resolución en caso de que el dispositivo donde se realice la llamada en vídeo se encuentra bajo un ancho de banda limitado.

Una calidad de vídeo completamente opcional

A los afortunados que ya puedan tener acceso a esta sustancial mejora de calidad se le preguntará si desean usarla antes de entrar a cualquier reunión, aunque también tendrán la posibilidad de activarla o desactivarla desde el menú de configuración, teniendo en cuenta que esta opción se encuentra desactivada de forma predeterminada.

Con su llegada gradual, teniendo en cuenta que esta mejora se irá desplegando a lo largo de varias semanas, serán los usuarios quienes puedan optar por usarla o no, no existiendo de ningún modo ningún control para los administradores.

Y además de los suscriptores de Google One con 2 TB o más de espacio de almacenamiento, las ediciones de Google Workspaces soportadas son Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Enterprise Essentials y Frontline.

Se quedan fuera de acceso a la resolución 1080p tanto los usuarios de cuentas personales como los usuarios que se encuentren bajo los planes Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Education Standard, Organizaciones sin fines de lucro y G Suite Basic y Business.

Sumando mejoras y novedades en el tiempo

Esta novedad llega pocas horas después de que Meet también empezase a contar con mejoras en las dinámicas de las presentaciones.

Si bien este tipo de servicios ya han quedado un poco al margen con la vuelta a la normalidad, centrando mayores esfuerzos, y titulares, en los modelos de Inteligencia Artificial generativa, las grandes compañías tecnológicas no las dejarán de lado, buscando seguir implementando mejoras y novedades que sean posibles con el fin de que los rivales no tomen la delantera.

