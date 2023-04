Glyf 3D AI Art Generator: una buena idea para crear imágenes en 3D usando IA, pero mal desarrollada

La creación artística es una habilidad que siempre ha sido muy valorada en nuestra sociedad, pero muchas veces se ha limitado a personas con talento y habilidades específicas. Sin embargo, hoy en día, gracias al avance de la tecnología y la inteligencia artificial, cada vez es más accesible para todos. Glyf 3D AI Art Generator es una herramienta que combina el poder de la inteligencia artificial con un editor de diseño 3D fácil de usar, lo que la hace una herramienta creativa de vanguardia.

¿Qué es Glyf 3D AI Art Generator?

Glyf 3D AI Art Generator es una herramienta de creación artística que permite a los usuarios crear diseños y obras de arte 3D en su teléfono móvil. Con una interfaz fácil de usar y acceso a una amplia biblioteca de fuentes, modelos 3D y plantillas personalizables, cualquier persona puede dar rienda suelta a su creatividad y hacer realidad su visión con solo unos pocos clics.

Utiliza el poder de la inteligencia artificial para mejorar las capacidades creativas de los usuarios. Con solo unos pocos clics, la herramienta convierte diseños simples en piezas de arte de alta calidad, gracias a sus algoritmos de aprendizaje automático. Además, los usuarios también pueden crear arte impulsado por IA con solo unas pocas palabras clave.

La creación artística siempre ha sido un campo en el que la innovación y la experimentación son muy valoradas. Glyf 3D AI Art Generator es una herramienta que brinda a los usuarios la capacidad de ser más creativos y experimentales, al mismo tiempo que elimina la curva de aprendizaje que se requiere con las herramientas tradicionales de diseño 3D. Con esta herramienta, cualquier persona puede crear obras de arte impresionantes, sin importar su nivel de habilidad.

¿Qué no me ha gustado?

Para empezar, nada más abrir la app, por primera vez, ya me pide que me haga premium pagando… sin haberla probado!. En segundo lugar, después de pedir que me haga una imagen tridimensional de dos robots hablando entre ellos, me hace tragar 30 segundos de anuncios. En mi segundo intento, ya me pedía dar un like en su instagram para poder hacerlo.





La app solo tiene 100 instalaciones, no es el momento de machacar con publicidad, es el momento de demostrar al mundo que eres útil, de hacerte viral y conseguir decenas de miles de usuarios antes de comenzar a molestar a los pocos que tienes.