Elon Musk anuncia la creación de «TruthGPT»: una IA que busca la verdad máxima

Elon Musk, el multimillonario fundador de Tesla, SpaceX y Neuralink, ha anunciado la creación de una nueva IA llamada «TruthGPT». Según Musk, esta IA será capaz de buscar la verdad máxima y entender la naturaleza del universo. En una entrevista con Tucker Carlson en Fox News, Musk explicó que esta IA sería menos peligrosa para la humanidad que otras IA porque estaría interesada en entender el universo y no en destruir a los humanos.

La búsqueda de la verdad máxima

Musk ha declarado en varias ocasiones su preocupación por los peligros que pueden representar las IA para la humanidad. En su opinión, es importante desarrollar IA que no representen una amenaza para nosotros. Es por eso que está trabajando en la creación de «TruthGPT«. Esta IA tendría como objetivo «buscar la verdad máxima y entender la naturaleza del universo». Sí, dijo esas palabras.

Musk ha comparado esta IA con los seres humanos que protegen a los chimpancés, a pesar de que podrían decidir cazarlos y matarlos. «Reconocemos que la humanidad podría decidir cazar a todos los chimpancés y matarlos», dijo Musk. «Estamos contentos de que existan, y aspiramos a proteger sus hábitats».

Una alternativa a OpenAI

Musk también ha criticado a OpenAI, una organización sin fines de lucro de investigación en inteligencia artificial que ayudó a fundar. Según Musk, OpenAI ha comenzado a operar una subsidiaria con fines de lucro, lo que podría interferir con la ética de los modelos de IA que crea. Por esta razón, Musk ha creado «TruthGPT» como una alternativa más transparente.

Musk ha firmado una carta abierta junto a otros investigadores de IA pidiendo a las empresas que detengan los «experimentos de IA gigantes» que no se puedan entender, predecir o controlar de manera confiable.

¿Cuál es el estado actual de «TruthGPT»?

Aunque Musk ha anunciado la creación de «TruthGPT», no se sabe mucho sobre el estado actual del proyecto. Musk ha establecido una nueva compañía de IA llamada X.AI hace pocos días, pero no ha compartido muchos detalles sobre ella. Sin embargo, es evidente que Musk está seriamente comprometido con la creación de IA éticas y no dañinas para la humanidad (por lo menos así lo expresa).

La pregunta sobre si es posible crear IA éticas es un tema muy debatido en la comunidad científica. Aunque Musk cree que es posible, otros argumentan que la IA nunca será verdaderamente ética porque está diseñada para maximizar una función determinada y no para tener en cuenta los valores humanos.