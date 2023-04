Generative Agents: simulando el comportamiento humano de manera creíble

La simulación del comportamiento humano es un tema que ha interesado a los investigadores durante décadas. La idea de crear agentes de software que puedan imitar el comportamiento humano es fascinante, ya que podría tener aplicaciones en áreas como los videojuegos, la educación y el diseño de interacciones humanas. En este sentido, un grupo de investigadores de Stanford y Google han creado los generative agents, una nueva forma de simulación de comportamiento humano que podría ser el futuro de la interacción hombre-máquina.

¿Qué son los generative agents?

Los generative agents son agentes de software que simulan el comportamiento humano de manera creíble. Estos agentes tienen la capacidad de despertar, cocinar, trabajar, socializar y hacer muchas otras actividades que una persona real podría hacer. Los generative agents son capaces de interactuar entre ellos y con humanos, lo que los convierte en una herramienta interesante para el diseño de interacciones humanas.

La arquitectura detrás de los generative agents

Los generative agents se basan en una arquitectura que extiende un gran modelo de lenguaje para almacenar un registro completo de las experiencias del agente utilizando lenguaje natural, sintetizando esas memorias con el tiempo en reflexiones de mayor nivel y recuperándolas dinámicamente para planificar el comportamiento. Esta arquitectura consta de tres componentes principales: observación, planificación y reflexión. La observación se refiere a la recopilación de información sobre el entorno y las acciones de otros agentes, mientras que la planificación se refiere a la selección de acciones basadas en esa información. La reflexión, por otro lado, implica la síntesis de experiencias pasadas para crear una comprensión más profunda del mundo.

Implementación de los generative agents

Los investigadores implementaron los generative agents en un entorno de juego interactivo similar a The Sims, en el que los usuarios pueden interactuar con una pequeña ciudad de 25 agentes utilizando lenguaje natural. En las pruebas, los generative agents produjeron comportamientos individuales y sociales creíbles y emergentes. Los agentes fueron capaces de coordinarse para asistir a una fiesta juntos y hacer nuevos amigos de manera autónoma.

Implicaciones y reflexiones

Los generative agents tienen un potencial significativo para el diseño de interacciones humanas y la simulación del comportamiento humano. Al permitir que los agentes imiten el comportamiento humano de manera creíble, se puede mejorar la forma en que los humanos interactúan con la tecnología. Los generative agents pueden ser útiles en aplicaciones que van desde los videojuegos hasta la educación y el diseño de interacciones sociales. Sin embargo, también plantean preguntas interesantes sobre la naturaleza del comportamiento humano y cómo podemos simularlo de manera efectiva.

Esperemos que no empiecen a pelearse dentro de poco, cosa que no me extrañaría.

Estudio disponible en arxiv.org