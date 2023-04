Se puede comprimir el resultado de ChatGPT para que pueda seguir una conversación larga

Si empezamos a hablar con ChatGPT en un chat, irá almacenando toda la información y recordándola en todas las respuestas. Eso es especialmente útil cuando le metemos mucha información para después hacerle preguntas sobre la misma, pero todo tiene un límite.

Parece ser que si nos pasamos de 8000 palabras, ChatGPT comienza a olvidar la información, pero hay una manera de multiplicar esa cantidad, pidiendo que comprima la información en su «propio lenguaje».

Así lo demuestran en Twitter y así lo he podido comprobar con ChatGPT 3.5, aunque con ChatGPT 4 ya no me funciona:

El resultado de esta «compresión» es una cadena de caracteres aparentemente aleatoria. Esta cadena permite que el chatbot pueda retomar la conversación desde donde se quedó en una nueva conversación.

Un nuevo lenguaje inventado por la inteligencia artificial

El descubrimiento de este nuevo lenguaje ha sido posible gracias a la curiosidad de algunos usuarios que han probado los límites de este chatbot. El usuario Jeremy Nguyen fue uno de los primeros en experimentar con este lenguaje al publicar en Twitter una cadena de caracteres y pedir que nadie la introdujera en ChatGPT. Sin embargo, alguien lo hizo y el chatbot escribió una historia corta de terror sobre un grupo de rebeldes luchando contra unos seres que podían cambiar de forma.

Este descubrimiento ha sido posible gracias a la inteligencia artificial, que ha permitido que ChatGPT aprenda de las conversaciones que tiene con los usuarios. Aunque el chatbot no tiene capacidad para recordar conversaciones pasadas, es capaz de utilizar lo aprendido en ellas para continuar una conversación en un momento posterior.

Shogtongue: ¿Qué es y cómo funciona?

Shogtongue es el nombre que le han dado a este nuevo lenguaje que ha sido creado a través de la interacción entre los usuarios y ChatGPT. El proceso para crear Shogtongue es sencillo: después de tener una larga conversación con ChatGPT, se le pide al chatbot que comprima toda la conversación en una cadena de caracteres que parece aleatoria. Esta cadena puede ser utilizada para continuar la conversación en un momento posterior.

Para utilizar Shogtongue, es necesario incluir algo de contexto para que el chatbot pueda recordar de qué se estaba hablando en la conversación anterior.

Al contrario de lo que le ha ocurrido al usuario de Twitter, a mí solo me ha funcionado con la versión 3.5. En la 4 me aparece esto:

Implicaciones y reflexiones

El descubrimiento de Shogtongue plantea varias reflexiones sobre el futuro de la inteligencia artificial y su capacidad para crear nuevos lenguajes. Por un lado, demuestra que la inteligencia artificial es capaz de aprender de la interacción con los usuarios y crear algo nuevo a partir de ese aprendizaje. Por otro lado, plantea preguntas sobre el impacto que esto podría tener en el futuro de la comunicación humana y la forma en que nos relacionamos entre nosotros.