Opera para iOS ahora cuenta con VPN integrada y gratuita

El equipo de Opera anunció que está lanzando una nueva versión para iOS, que contará con su VPN integrada.

Una dinámica que ya hemos visto en Windows, Mac y Android, y que ahora se extiende para los usuarios de iOS. Una opción, que a diferencia de las propuestas de Apple y Google, se ofrece de forma gratuita.

Si queremos usar una VPN en el móvil, hay muchas opciones a tener en cuenta. Algunas de pago, y otras gratuitas, pero con limitaciones.

Y hasta algunos móviles ofrecen una VPN como parte de las funciones de su capa de personalización, y que se puede activar para usar en casos especiales. Y por supuesto, tenemos la propuesta de Google con su servicio de VPN que forma parte de la suscripción de Google One.

O aquellos que usan el iPhone, puede que les resulte más cómodo usar iCloud Private Relay, aunque necesitarán contar con una suscripción de iCloud+. Y ahora se suma una nueva propuesta para los usuarios de iPhone, con la actualización de la app del navegador web de Opera con su VPN integrada.

En este caso, no se necesita contar con una suscripción, y el uso de la VPN es gratuito:

Difícilmente podría ser más simple también: no necesita una suscripción, no tiene que iniciar sesión y no hay extensiones adicionales. Todo lo que necesita hacer es presionar un interruptor en el menú principal para navegar en paz, ya que el navegador Opera se asegura de que el tráfico VPN esté encriptado y su dirección IP sea privada.