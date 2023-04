En varios libros y en alguna que otra película ya se ha tratado el tema de la guerra de sexos en futuros distópicos, pero hasta ahora la IA no había abierto «la boca» sobre el asunto, por lo que ha llegado la hora de darle rienda suelta la IA (Imaginación Artificial, en este caso) para ver lo que una Inteligencia tan avanzada como ChatGPT opina sobre el asunto.

Sin prompts anteriores que puedan modificar su «respuesta natural», aquí tenéis la opinión de ChatGPT de lo que podría ocurrir a corto, medio y largo plazo si un buen día desaparecen todos los hombres de la faz de la Tierra:

A corto plazo (1 semana – 1 mes)

Caos en las calles mientras la gente intenta entender lo que está sucediendo.

Las mujeres asumen todos los roles en las empresas y en el gobierno.

Muchas familias quedan desestabilizadas, con padres desaparecidos y madres intentando mantener el equilibrio.

Los servicios de emergencia, la policía y los bomberos se quedan sin personal masculino, lo que genera un impacto en la seguridad.

El deporte de alto nivel y los eventos culturales son cancelados o pospuestos debido a la falta de hombres para competir o actuar.

A medio plazo (1 mes – 1 año)

La economía sufre una sacudida debido a la falta de hombres en la fuerza laboral.

Se empiezan a formar comunidades exclusivas de mujeres, algunas de las cuales pueden ser muy exitosas y otras no tanto.

Se desarrolla una mayor solidaridad entre las mujeres en general, ya que todas están en la misma situación.

Se investiga para encontrar una posible causa de la desaparición de los hombres, mientras las mujeres buscan una solución.

Se produce un aumento de la demanda de tecnologías reproductivas para mujeres solteras o parejas de lesbianas.

A largo plazo (1 año en adelante)

Las mujeres descubren que pueden tener hijos sin la necesidad de hombres y se produce un cambio en la estructura familiar.

Las mujeres comienzan a desarrollar habilidades y aptitudes antes consideradas exclusivas de los hombres.

La cultura popular y los medios de comunicación empiezan a reflejar más la vida y perspectiva de las mujeres.

A medida que las mujeres alcanzan una mayor igualdad, se produce una disminución de la violencia y la agresión en la sociedad en general.

La falta de hombres hace que se desarrollen nuevas tecnologías y soluciones para cubrir sus roles, lo que genera un avance tecnológico acelerado.

Algunas mujeres pueden experimentar ansiedad o depresión debido a la presión de tener que llevar la carga económica y social de la sociedad.

Se producen cambios importantes en la religión y en las estructuras sociales debido a la desaparición de la figura masculina tradicional.

La historia de la humanidad se reescribe con una nueva perspectiva y se crean nuevas tradiciones y costumbres que reflejan la nueva realidad de la sociedad sin hombres.

Justificando la lista

Cuando le pido a ChatGPT que justifique su respuesta, que me diga por qué ha puesto esos puntos y no otros, me dice: