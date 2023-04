La lucha de Alemania contra el discurso de odio en Twitter

La red social Twitter se encuentra bajo investigación en Alemania por no cumplir con la Ley de Aplicación de Redes (NetzDG, por sus siglas en alemán), que exige la eliminación rápida de contenido ilegal como el discurso de odio. La Oficina Federal de Justicia (BfJ) ha iniciado un procedimiento contra la plataforma después de establecer «suficientes indicios de fallos» en sus procesos de gestión de quejas.

La Ley NetzDG

La Ley NetzDG entró en vigor en octubre de 2017 y establece que las plataformas de redes sociales deben responder a los informes de los usuarios sobre contenido ilegal, verificar lo reportado y eliminar el contenido si confirma que es ilegal dentro de los siete días. En el caso de contenidos particularmente obvios, como el discurso de odio, el plazo se reduce a 24 horas. Lo que se considera ilegal está regulado por el código penal alemán, que incluye el discurso de odio, el abuso y las amenazas, y el antisemitismo.

Twitter bajo la lupa

La Oficina Federal de Justicia ha declarado que ha recibido numerosos informes de contenido ilegal publicado en Twitter, que la autoridad considera ilegal y que, a pesar de las quejas de los usuarios, no fue eliminado o bloqueado por el proveedor dentro de los plazos legalmente establecidos. Según la BfJ, el contenido en cuestión se publicó en Twitter durante un período de unos cuatro meses y fue reportado por los usuarios como ilegal. El contenido contiene afirmaciones similares e infundadas y difamatorias de opinión, todas dirigidas contra la misma persona, y constituyen una ofensa según la BfJ.

Posibles consecuencias

La Ley NetzDG permite multas de hasta 50 millones de euros por violaciones del régimen. Hasta ahora, el gobierno alemán no había intentado hacer cumplir la ley por violaciones de la moderación de contenido, pero el caso de Twitter podría ser el primero.

Telegram fue multado con 5.125 millones de euros el año pasado por no proporcionar a los usuarios herramientas para informar sobre contenido ilegal y por no establecer una entidad legal en Alemania para recibir comunicaciones oficiales de los reguladores. Sin embargo, en el caso de Twitter, la multa potencial sería por no cumplir con las reglas de eliminación de contenido.

El desafío de Musk

Es interesante notar que la presión para hacer cumplir la Ley NetzDG proviene en parte del director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, quien ha sido notorio por sus tuits controvertidos. A pesar de haber reducido los recursos destinados a la moderación de contenido, Musk ha afirmado estar reformando y mejorando el enfoque de Twitter hacia la moderación. Su estrategia implica expandir una función existente de verificación de hechos por parte de la comunidad, llamada Notas de la Comunidad, que permite agregar notas a tuits problemáticos en lugar de eliminarlos.

El enfoque de Musk, sin embargo, no tiene en cuenta el riesgo legal que está asumiendo Twitter en países como Alemania, donde la ley exige la eliminación rápida del contenido ilegal. La Ley NetzDG representa una prueba temprana de la estrategia de Musk y su apetito por las multas, ya que la ley entró en vigor mucho antes de que Musk se convirtiera en el CEO de Twitter.