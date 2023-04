Australia se suma a los países que prohíben el uso de TikTok en dispositivos gubernamentales

El gobierno australiano ha anunciado que eliminará la aplicación TikTok de todos los dispositivos gubernamentales, tras una revisión de seguridad que ha causado preocupación sobre el potencial de la aplicación para la transferencia de datos a China.

Aunque las autoridades aún están considerando las recomendaciones, se sabe que la revisión no aboga por la prohibición generalizada de ninguna aplicación de redes sociales para el ciudadano australiano común.

Preocupaciones de seguridad nacional llevan a Australia a prohibir TikTok en dispositivos gubernamentales

Según consigna la prensa localprensa local, el fiscal general Mark Dreyfus ha declarado que la prohibición será efectiva tan pronto como sea posible y que las exenciones solo se otorgarán caso por caso y con las medidas de seguridad adecuadas.

La revisión de seguridad, que incluyó a varias aplicaciones de redes sociales, incluida TikTok, ha llevado a que los funcionarios gubernamentales consideren seriamente prohibir la aplicación por completo en todo el país.

TikTok es la primera aplicación de redes sociales que ha tenido un gran éxito fuera de China, con más de mil millones de usuarios activos en todo el mundo. La creciente preocupación de que los datos australianos pudieran ser entregados al gobierno chino bajo sus leyes de seguridad nacional ha llevado a que se cuestione el vínculo del propietario de la aplicación, Byte Dance, con Beijing.

Varios departamentos gubernamentales ya habían prohibido la aplicación en los dispositivos de trabajo, y Australia es el último de los socios de Five Eyes en prohibir la aplicación en los dispositivos de los servidores públicos. El gerente general de TikTok Australia y Nueva Zelanda, Lee Hunter, dijo que la decisión fue «impulsada por la política, no por los hechos» y que no había evidencia que sugiriera que TikTok fuera un riesgo de seguridad para los australianos.

El año pasado, una de las principales jefas de espionaje del país, Rachel Noble, recomendó que los australianos deberían considerar obtener un segundo teléfono si quieren usar aplicaciones como TikTok. Sin embargo, TikTok ha sostenido que no hay evidencia que sugiera que la aplicación constituye un problema de seguridad.

El portavoz de seguridad cibernética de la oposición, James Paterson, ha dado la bienvenida a la prohibición, pero cuestiona por qué el gobierno tardó tanto en actuar. «Si el gobierno actuó cuando les pedí que lo hicieran por primera vez, Australia habría liderado el mundo en la lucha contra esta amenaza a la seguridad cibernética, como lo hicimos cuando en agosto de 2018 prohibimos a Huawei en nuestra red 5G», dijo Paterson.

Con esta medida, Australia sigue los pasos de Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Canadá, Francia y otros países que optaron por resguardos similares con el uso de TikTok, argumentando motivos similares.