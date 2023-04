Cómo usar formulas con ChatGPT para crear imágenes increíbles en Midjourney

No es fácil crear prompts en Midjourney, pero ChatGPT puede ayudar con el tema, por lo que es el momento de acercarnos al asunto.

Primero explicaré qué son las fórmulas o plantillas y cómo se usan en ChatGPT, para después entrar en el tema con ejemplos diversos.

Qué son plantillas y cómo se usan

Una formula es una especie de plantilla de prompt con variables, es decir, partes de una frase que son dinámicas, pueden tomar distintos valores ya sean frases o palabras. Por ejemplo:

Una imagen detallada de [sujeto] [haciendo algo interesante] durante [momento del día], tomada con un [tipo de cámara], usando [tipo de lente] con iluminación cinematográfica

Esta frase es una plantilla para describir una fotografía o escena específica, las partes encerradas con [] son nuestras variables dinámicas, que pueden tomar distintos valores. Estas variables son las que reemplazará ChatGPT para completar los prompts que usaremos en Midjourney. A modo de ejemplo dejaremos la iluminación fija pero si deseas experimentar puedes convertirla en variable también.

La idea principal con esto es que le digamos a ChatGPT el valor de la variable [sujeto] y nos complete el prompt de forma automática.

Por ejemplo: si le decimos que [sujeto] es un gato, nos construya el prompt describiendo una fotografía o escena específica con el gato haciendo algo interesante en algún momento del día.

Cómo aplicamos las plantillas en ChatGPT

Ahora tenemos que enseñarle a ChatGPT a usar nuestra fórmula. Abrimos una pestaña del navegador, abrimos la página de ChatGPT y creamos un nuevo chat con lo siguiente:

Aquí hay una fórmula para prompt de Midjourney:

Una imagen detallada de [sujeto] [haciendo algo interesante] durante [hora del día], tomada con [tipo de cámara], usando [tipo de lente] con iluminación cinematográfica –v 5 –ar 16:9

¿Entiendes la fórmula?

OK, ya estamos listos para crear nuestro primer prompt para Midjourney. Para ello le indicaremos un sujeto y dejaremos que construya el prompt.

Nota importante: Midjourney funciona mejor en el idioma Inglés por lo que indicaremos a ChatGPT que su respuesta sea en inglés así lograr un mejor resultado en nuestra imagen final.

Nuestro próximo prompt para ChatGPT será:

Escribe un prompt de Midjourney, siguiendo la fórmula anterior, con el siguiente sujeto: westie Responde en inglés

Como se ve en la captura, ChatGPT ha reemplazado nuestras variables con valores que se ajustan a nuestro sujeto.

Ahora copiamos nuestro prompt para llevarlo a Midjourney. Para eso, abrimos una pestaña con Midjourney en Discord y pegamos el prompt. Nota Importante: ChatGPT agrega un punto final en la oración, ese punto debe ser eliminado o Midjourney nos dará un error.

Por lo que nuestro prompt será:

/imagine prompt:A captivating image of a Westie playfully chasing a butterfly during a golden sunset, taken with a Nikon D850, using a wide-angle lens with cinematic lighting –v 5 –ar 16:9

¿Qué les parece el resultado?

Varios ejemplos adicionales

Ya que estamos jugando probemos con un avión de combate F-16

Volvemos a la pestaña de ChatGPT y cambiamos nuestro sujeto:

Copiamos su respuesta y la pegamos en Midjourney, no olvidéis sacar el punto final.

/imagine prompt:A dramatic image of an F-16 performing a high-speed maneuver during twilight, taken with a Sony A7R IV, using a telephoto lens with cinematic lighting –v 5 –ar 16:9

Y tenemos….

Aquí tenéis unas pruebas cambiando solo el sujeto en nuestra formula.

Geralt de Rivia

/imagine prompt:A detailed image of Geralt of Rivia, the legendary Witcher and monster hunter, fiercely battling a ferocious beast in the heart of a dense, moonlit forest, taken with a high-end DSLR camera, using a fast aperture lens with cinematic lighting –v 5 –ar 16:9

Lobo

/imagine prompt:A detailed image of a howling wolf atop a hill at sunrise, taken on a Nikon D850, using a 24-70mm f/2.8 wide-angle lens with cinematic lighting –v 5 –ar 16:9

Ahora ya sabes como sacarle partido a ChatGPT para crear imágenes increíbles en Midjourney.