E3 2023 Cancelado: Un golpe a la industria del videojuego

La cancelación de E3 2023, el evento de videojuegos más importante del año, ha sido un golpe para la industria del entretenimiento interactivo. Grandes compañías como Nintendo, Microsoft y Ubisoft ya habían anunciado su ausencia, lo que hizo que la realización del evento fuera cada vez más incierta. Ahora, el mundo gamer se queda sin la oportunidad de conocer las últimas novedades en un solo lugar y de forma presencial.

La Cancelación de E3 2023

E3, que significa Electronic Entertainment Expo, es el evento de videojuegos más importante del mundo. Se celebra desde 1995 y es una ocasión en la que las grandes empresas de la industria presentan sus novedades al público y a la prensa especializada. La edición de 2023 iba a ser la primera que se celebraba de forma presencial desde 2019, debido a que el evento se llevó a cabo de forma virtual en 2020 y 2021 por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, varias empresas empezaron a anunciar su ausencia en E3 2023, lo que generó incertidumbre sobre la realización del evento.

El Motivo de la Cancelación

Según un correo electrónico enviado a los empleados y verificado por IGN, E3 2023 «simplemente no generó el interés sostenido necesario para ejecutarlo de una manera que mostraría el tamaño, la fuerza y el impacto de nuestra industria». A esto se sumó el hecho de que algunas empresas no estaban en condiciones de llevar a cabo demos jugables en el evento, lo que hizo que decidieran no asistir. En resumen, la falta de apoyo y la imposibilidad de algunas compañías de participar en E3 2023 hicieron que la realización del evento fuera inviable.

Otras Opciones para los Jugadores

Aunque E3 2023 ha sido cancelado, los jugadores todavía tendrán otras opciones para conocer las últimas novedades del mundo de los videojuegos. Por ejemplo, Geoff Keighley’s Summer Game Fest tendrá lugar el 8 de junio, con un componente en persona llamado Play Days. Además, Microsoft tendrá su presentación anual de Xbox y una muestra enfocada en su juego Starfield el 11 de junio, y Ubisoft Forward Live se llevará a cabo en persona el día después, el 12 de junio.

El Futuro de E3

Aunque E3 2023 ha sido cancelado, los organizadores ReedPop y la ESA (Entertainment Software Association) afirmaron que trabajarán juntos en futuros eventos de E3, lo que sugiere que la convención podría regresar en años posteriores. Sin embargo, la cancelación de E3 2023 plantea preguntas sobre el futuro de la industria del videojuego y sobre la importancia de los eventos presenciales en un mundo cada vez más digital.

La cancelación de E3 2023 es una muestra más de cómo la pandemia de Covid-19 ha afectado a la industria del entretenimiento interactivo. Aunque la falta de apoyo y la imposibilidad de algunas empresas de asistir fueron los motivos principales de la cancelación, no se puede ignorar el impacto que la pandemia ha tenido en este tema.