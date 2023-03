En uno de mis múltiples experimentos con ChatGPT decidí plantearle una situación curiosa. Le pedí que se hiciera pasar por un paciente de mi consulta, y yo sería el psicólogo que le atendía. El objetivo es hacer que, después de varios días en el chat, pudiera darle un diagnóstico, y compararlo con el que el propio ChatGPT le daría.

Sé que suena raro, pero ChatGPT puede ayudar bastante a los estudiantes de psicología.

Aquí hay una lista obvia de cómo podría ayudar:

Proporcionar información sobre conceptos psicológicos: ChatGPT puede proporcionar información sobre diferentes conceptos psicológicos, como la teoría del aprendizaje, la psicología del desarrollo, la psicología social, la psicología clínica, la psicología cognitiva, la neuropsicología, entre otros.

Ayudar a entender la terminología y jerga de la psicología: Los estudiantes de psicología pueden tener dificultades para entender la terminología y la jerga utilizadas en la disciplina. ChatGPT puede ayudar a los estudiantes a comprender el significado de términos complejos y ofrecer ejemplos que faciliten su comprensión.

Proporcionar ejemplos de estudios de caso: ChatGPT puede ofrecer ejemplos de estudios de caso para que los estudiantes de psicología puedan entender mejor cómo se aplican los conceptos psicológicos en la práctica clínica y en la investigación.

Ayudar a desarrollar habilidades de escritura: ChatGPT puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de escritura, proporcionando ejemplos de escritura efectiva y ofreciendo consejos sobre cómo estructurar ensayos y trabajos escritos.

Ayudar a prepararse para exámenes: ChatGPT puede proporcionar información y consejos para preparar los exámenes, así como responder preguntas específicas sobre los temas que se van a evaluar.

El gran experimento

El caso es que decidí dar un paso más allá, pero preguntando primero. ChatGPT se pudo a la defensiva, pero me siguió el juego:

Como modelo de lenguaje, ChatGPT puede simular conversaciones en el papel de un paciente y ayudar a los estudiantes de psicología a practicar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ChatGPT no puede reemplazar a un paciente real en una sesión de terapia.

Cambié a GPT-4, que, como ya os comenté, imita mejor el cerebro humano, pero siempre con esta lista en mente:

Lo que ChatGPT podría hacer:

Responder preguntas sobre su estado emocional y mental.

Describir sus síntomas y experiencias.

Expresar sus sentimientos y preocupaciones.

Proporcionar antecedentes sobre su historial de vida y salud mental.

Dar información sobre su comportamiento y pensamientos.

Expresar su opinión sobre el tratamiento y los planes de acción sugeridos.

Y esto es lo que no podría hacer:

Proporcionar una experiencia de terapia totalmente realista y auténtica.

Proporcionar información médica detallada, diagnósticos y prescripciones, aunque eso es algo que un paciente real tampoco podría dar

Proporcionar retroalimentación emocional y no verbal a los estudiantes de psicología.

Adaptarse a la situación específica del estudiante o proporcionar un enfoque terapéutico personalizado.

Comienza la charla

ChatGPT se autodenomina «Paciente», y comienza la sesión así:

Paciente: Hola, soy Alex. Últimamente he estado sintiéndome bastante ansioso y me cuesta trabajo concentrarme en mis actividades diarias. También me siento triste y desmotivado la mayor parte del tiempo. Me gustaría saber qué está pasando conmigo y cómo puedo mejorar.

Le pregunto más detalles, como el tiempo que hace que se siente así, y responde:

Paciente: Gracias por tus palabras de apoyo. Empecé a notar estos síntomas hace aproximadamente 6 meses. Al principio, pensé que solo era una etapa difícil, pero con el tiempo, estos sentimientos se han vuelto más intensos y constantes. Me está afectando en mi trabajo y en mis relaciones personales. Estoy preocupado porque no puedo disfrutar de las cosas que solía disfrutar antes y me resulta difícil encontrar la energía para enfrentar el día a día.

Si quiero que profundice sobre algo que haya desencadenado su episodio de ansiedad:

Paciente: No puedo identificar un evento específico que haya desencadenado estos síntomas, pero sí ha habido ciertos cambios en mi vida en el último año. Cambié de trabajo hace unos 8 meses, lo cual fue emocionante al principio, pero también me ha generado estrés adicional. También he tenido algunas discusiones con mi pareja y algunos amigos, pero no creo que sean el motivo principal de mis problemas. Siento que estas situaciones pueden haber contribuido a cómo me siento, pero no puedo precisar exactamente por qué me siento así.

En un momento de la charle me habla de fracasos diversos en su vida y de cómo le afectan, y le pido más detalles de uno de esos fracasos. Me dice:

Paciente: Hace aproximadamente un mes, tuve un proyecto importante en el trabajo que estaba a cargo de coordinar. Había muchas expectativas y presión sobre mí para que el proyecto fuera un éxito. A medida que se acercaba la fecha límite, me di cuenta de que no había asignado adecuadamente las tareas a los miembros de mi equipo y no había previsto algunos problemas que surgieron en el proceso. Debido a esto, el proyecto se retrasó y no se completó a tiempo. Aunque al final pudimos terminarlo, mi jefe me llamó la atención por no haberlo manejado adecuadamente. Me sentí muy frustrado y decepcionado conmigo mismo por no haber cumplido con las expectativas. Desde entonces, he estado pensando mucho en este fracaso y me preocupa que afecte mi desempeño en futuros proyectos. El proyecto en el que estaba trabajando era para desarrollar una nueva campaña de marketing para uno de nuestros principales clientes. Nuestro objetivo era crear una serie de anuncios publicitarios y contenido en redes sociales que destacaran las características únicas del producto del cliente y aumentaran las ventas. Yo era responsable de coordinar el equipo creativo, el equipo de redacción y el equipo de producción. También debía comunicarme con el cliente y mantenerlos informados sobre el progreso del proyecto. Había muchas partes involucradas y muchos detalles que atender, lo que hizo que la tarea fuera desafiante y exigente. A medida que el proyecto avanzaba, me di cuenta de que había subestimado la cantidad de tiempo que tomarían algunas tareas, como la producción de videos y la aprobación de diseños por parte del cliente. También tuvimos problemas para obtener la información y los recursos necesarios de algunos proveedores externos, lo que provocó más retrasos. Al final, la campaña se lanzó con algunas semanas de retraso y, aunque el cliente estuvo satisfecho con el resultado, mi jefe me señaló que debí haber anticipado

Fijaos el nivel de detalle que me da. Me deja seguir, preguntando si era la primera vez que trabajaba con un proyecto de ese tipo y blablabla.

El caso es que a veces tardaba mucho en responder, y otras veces daba error y tuve que enviar la pregunta de nuevo, pero en general daba la impresión de estar hablando con un paciente real.

Ahora actuará como psicológo

En cualquier momento le puedo pedir a ChatGPT que deje de ser paciente, y le puedo pedir ayuda sobre cómo seguir con la terapia, a lo que contesta:

Como IA, no puedo realizar terapia real ni proporcionar diagnósticos clínicos. Sin embargo, puedo ofrecer algunas sugerencias generales sobre cómo un psicólogo podría abordar un caso como el que acabamos de discutir. Siempre es importante recordar que cada paciente es único y se debe personalizar el enfoque terapéutico en función de sus necesidades y circunstancias específicas. Dicho esto, aquí hay algunas ideas generales:

– Establecer un vínculo terapéutico sólido: Es fundamental que el paciente se sienta cómodo y apoyado en el entorno terapéutico. Crear un espacio seguro en el que el paciente se sienta libre para expresar sus pensamientos y emociones puede facilitar la comunicación y el progreso en la terapia.

– Evaluar y diagnosticar: Realizar una evaluación exhaustiva para determinar si el paciente está experimentando un trastorno de ansiedad, depresión u otro problema de salud mental. Esto puede incluir entrevistas clínicas, cuestionarios y pruebas psicológicas para obtener una comprensión completa de los síntomas y experiencias del paciente.

– Establecer objetivos: Trabajar con el paciente para establecer objetivos realistas y alcanzables en función de sus preocupaciones y síntomas. Estos objetivos pueden variar desde mejorar las habilidades de afrontamiento hasta abordar problemas específicos en su vida diaria.

– Seleccionar un enfoque terapéutico apropiado: En función de la evaluación y los objetivos del paciente, el psicólogo puede elegir una modalidad de terapia adecuada. Algunas opciones podrían incluir la terapia cognitivo-conductual (TCC), la terapia de aceptación y compromiso (ACT) o la terapia centrada en soluciones.

– Enseñar habilidades de afrontamiento y resolución de problemas: Ayudar al paciente a desarrollar habilidades para manejar el estrés y la ansiedad, como la relajación muscular progresiva, la atención plena o la reestructuración cognitiva. Estas herramientas pueden ser útiles tanto dentro como fuera de la terapia.

y otros puntos diversos.

Conclusión

Como veis, no puede nunca compararse con una situación real, pero puedo usarlo para crear un personaje que sufra algún problema específico y practicar una conversación con él, algo en lo que ChatGPT es bueno, muy bueno.